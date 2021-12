Accensione dell’albero di Natale di Albenga: il maltempo “cancella” i canti dei bambini

Albenga. Il Comune di Albenga informa che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, i canti dei bambini delle scuole Paccini in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in piazza San Michele sono stati spostati, come da programma, al prossimo 23 dicembre.

L’albero sarà comunque acceso alle 17.30.

Con l’occasione si ricordano i prossimi saggi scolastici natalizi: lunedì 20 dicembre saggio di Natale dei bambini del “Faà di Bruno” in piazza San Michele alle 18.30; martedì 21 dicembre saggio di Natale degli alunni delle classi terze ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Mameli-Alighieri per flauto traverso (diretto dal professor Michele Menardi) e clarinetto (diretto dal professor Luca Sciri) in piazza San Michele alle 17; martedì 23 dicembre saggio di Natale dei bambini della scuola primaria Paccini in piazza San Michele alle 11.