A6, la richiesta del consigliere provinciale Molinaro: “Necessario pedaggio gratuito”

Val Bormida. “La mia richiesta in merito all’esenzione dei pedaggi autostradali sul tratto Appenninico dell’A6 è la prosecuzione di quanto prevedva un ordine del giorno del Consiglio Provinciale datato 26 febbario 2021 proposto dall’ex Consigliere Provinciale Rodolfo Mirri e votato all’unanimità dai Consiglieri Provinciali con il quale si chiede al Presidente della Regione Liguria, al Ministro delle infrastrutture e al Presidente del Consiglio dei Ministri di esentare dal pagamento del pedaggio autostradale Autostrada dei Fiori Tronco A6 per tutti i fruitori che entrano ai caselli di Millesimo e Altare ed escono a Savona e viceversa”. A dirlo è il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro e consigliere provinciale.

“Desidero portare avanti la richiesta e ne parlerò al prossimo Consiglio Provinciale – prosegue il primo cittadino di Cosseria -, poichè se vogliamo dimostrare che la Liguria non deve evidenziare differenze di trattamento nei servizi e nel venire incontro ai disagi degli utenti, occorre intervenire con le agevolazioni di pagamento anche sul tratto Millesimo – Savona e viceversa dell’A6 come già avviene su numerosi tratti autostradali dell’A10, A7 e A26”.

“L’esenzione del pagamento va applicata a stretto giro poichè fino al 2023, salvo possibili ritardi legati a eventi meteo o di altra natura, in quel tratto si viaggerà per 9 km su una sola corsia per senso di marcia – conclude Molinaro -. Un’autostrada deve avere almeno due corsie per ciascuna direzione. É evidente che gli automobilisti preferiscano percorrere la Statale del Colle di Cadibona e questo comporta ripercussioni negative sulle vie ordinarie del comprensorio;la decisione di installare nuovi autovelox, iniziativa non adottata dal nuovo Consiglio Provinciale insediatosi da due giorni, a mio avviso non risolve il problema”.