A Quiliano un incontro sul Pnrr come strumento per riqualificare e rilanciare l’entroterra

Quiliano. “Oltre le alluvioni: il Pnrr, risorsa strategica per riqualificare e rilanciare l’entroterra” è il titolo dell’incontro pubblico in programma giovedì 16 dicembre 2021 alle 15 presso il Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano e organizzato dalla Città di Quiliano, in collaborazione con Anci Liguria.

Ad aprire l’incontro sarà l’intervento del sindaco Nicola Isetta dal titolo “Per continuare a realizzare progetti ed interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio”; seguirà l’intervento del responsabile dei lavori pubblici della Città di Quiliano Giulio Mesiti su “Nuovi progetti e interventi per un territorio sicuro”; i funzionari della Regione relazioneranno poi su “Eventi alluvionali accaduti, situazione in essere e programmi futuri”. Successivamente il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai e il coordinatore della commissione viabilità e trasporti di Anci Liguria Simone Franceschi parleranno de “La Liguria protagonista della progettualità Pnrr e prospettive di messa in sicurezza e sviluppo dei territori”. Seguiranno eventuali domande del pubblico e, alla fine, l’intervento conclusivo dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

La cittadinanza è invitata a partecipare. E’ richiesta la prenotazione all’indirizzo mail ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv.it. L’accesso all’evento è consentito previa verifica del Green Pass da vaccinazione o da guarigione (Green Pass rinforzato).