A Quiliano incontro sull’olivicoltura e la produzione Dop

Quiliano. Il frantoio quilianese C.A.T.I., che è stato insignito a ottobre 2021 della Dop “Riviera Ligure del ponente Savonese”, organizza lunedì 6 dicembre, alle ore 20.30, presso il Salone della SMS Fratellanza Quilianese, un incontro a tema “Olivicoltura: sfide, prospettive, opportunità di sviluppo economico-territoriale – spunti di riflessione su strategie integrate di difesa e qualità del prodotto”.

“Una bella iniziativa che interessa e qualifica ulteriormente il territorio della Città di Quiliano – ha detto il sindaco Nicola Isetta -. Per il frantoio un bellissimo riconoscimento per il frantoio ed i suoi soci, è una grande occasione per gli olivicoltori Quilianesi e della Provincia di Savona che, in linea con i dettami del disciplinare Dop, possono produrre e veder riconosciuto un prodotto di alta qualità”.

Il frantoio C.A.T.I, con 270 associati, è uno dei frantoi in provincia di Savona, che è in grado di frangere secondo i dettami della DOP.

Dopo un’introduzione del presidente della Coop. C.A.T.I. Giuseppe Cassaglia interverranno il sindaco della Città di Quiliano Nicola Isetta, il direttore provinciale Coldiretti Antonio Ciotta, il referente Savona CIA e Confagricoltura Valtero Sparso e il direttore CERSAA Minuto Giovanni che, anche tramite i suoi tecnici, darà ampia informativa sui metodi di lotta alla mosca olearia, sull’importanza di una corretta potatura e concimazione degli uliveti.