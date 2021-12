Millesimo. È tutto pronto, a Millesimo, per il taglio del nastro del nuovo palazzetto dello sport, una struttura attesa da anni dagli atleti e dai giovanissimi che, finora, hanno potuto svolgere la loro attività soltanto nella palestra delle scuole, in spazi troppo angusti.

Da oggi quindi l’edificio polivalente di piazza Pertini, dotato di parcheggi e di servizi, diventerà anche la casa degli sportivi, con seicento metri quadrati a disposizione, trecento posti a sedere nelle tribune, spogliatoi e infermeria.

Con una spesa di circa settanta mila euro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aldo Picalli ha allestito quello che per mesi è stato uno degli hub vaccinali della Val Bormida e sono già più che raddoppiate, da sei a tredici, le società sportive che opereranno a Millesimo. Ma non solo. Come sottolinea l’assessore Roberto Scarzella, “proprio per la centralità e la strategica posizione della struttura, priva di barriere architettoniche, potrà essere utilizzata anche in caso di emergenza come presidio della protezione civile”.

Sabato e domenica prossima il primo rodaggio, con una dimostrazione dell’Asd Waza Do Jiu Jitsu Cengio che porterà in campo un centinaio di allievi.