A Loano “RedBull & Fügassa”, l’iniziativa dedicata alla guida sicura del Moto Club Domina

Loano. Si intitola “RedBull & Fügassa” l’iniziativa dedicata alla guida sicura ideata e organizzata dal Moto Club Domina con il patrocinio del Comune di Loano e della Federazione Motociclistica Italiana. Tema centrale del progetto la promozione della guida stradale sicura a bordo di ciclomotori e motoveicoli e la divulgazione delle attività svolte dalla neonata associazione sportiva, regolarmente iscritta alla Fmi.

Il 2 gennaio 2022 dalle 10 alle 13 in via Aurelia 482 a Loano verrà allestito un gazebo informativo: chi si recherà al point potrà ritirare gratuitamente il vademecum del motociclista attento all’incolumità propria e degli altri utenti della strada e potrà ascoltare i consigli di un istruttore di tecnica di guida stradale (Itgs della Federazione Motociclistica Italiana). A tutti i partecipanti verrà regalata una lattina di RedBulla e un trancio di focaccia del panificio Ferrari di Carpe.

Saranno presenti in loco il presidente del Moto Club Domina Paolo Raimondi, il vice presidente ed infermiere presso l’Asl2 Savonese Davide Carosa e, come rappresentante e istruttore della FMI, il segretario Marco Frione, oltre ad alcuni soci del Moto Club.

“Per il nostro Moto Club è il primo appuntamento del 2022 – spiegano dall’associazione sportiva – promuovere la sicurezza stradale tra gli adolescenti motociclisti e/o i futuri motociclisti è uno degli obiettivi per cui è nata la nostra associazione, parallelamente alla promozione del nostro territorio. Sarà anche una bella occasione per augurare un buon inizio anno a chi vorrà venirci a trovare e a conoscere. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Loano per aver concesso il patrocinio e Erica Leali di RB Corse per la collaborazione”.

“Le due ruote – aggiunge il sindaco di Loano Luca Lettieri – sono, per tanti ragazzi, i primi mezzi di trasporto a motore, quelli con i quali si gustano i primi assaggi di libertà. E’ anche per questo che tanti giovani motociclisti restano poi motociclisti per tutta la vita. Proprio per questo motivo, è necessario sensibilizzare il più possibile i nostri ragazzi rispetto alla necessità di conoscere e rispettare il Codice della Strada e al tema della guida sicura e responsabile”.