A Feglino torna il Presepe Vivente

Orco Feglino. Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, torna “più gioioso” di prima il presepe vivente di Orco Feglino promosso dall’Associazione Volontari Feglinese.

“Le sere del 23 e 24 dicembre la magia del Natale vi farà fare un tuffo nel passato tornando indietro nel tempo di oltre un secolo – spiegano gli organizzatori – Il centro storico del paese, infatti, verrà animato da contadini, artigiani, pastori e bottegai che con le loro attività vi accoglieranno tra canti e simpatici siparietti teatrali, intrattenendovi sino all’arrivo di Giuseppe e Maria e del piccolo Bambino Gesù, la sera della vigilia”

Non mancheranno i punti di ristoro dove un caldo vin brulè e le caratteristiche frittelle di mele “scalderanno cuore e palato e assieme a tante novità ci saranno anche le immancabili caldarroste”.

“Ci teniamo a sottolineare che saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per una manifestazione in assoluta sicurezza, pertanto ai nostri ospiti sarà richiesto di indossare sempre la mascherina, di essere in possesso del Green Pass, di mantenere le distanze e di seguire le regole di accesso al presepe”.