A consegnare i regali ai bambini della pediatria non Babbo Natale ma Spiderman e le Principesse in Corsia

Savona. Dolci, regalini per i bambini ricoverati e tanti sorrisi: è questo il carico che ha portato Mattia Villardita – lo Spiderman savonese – insieme alle Principesse in Corsia questa mattina nella pediatria del San Paolo di Savona.

“Sono molto legato a questo luogo perché la mia splendida avventura è iniziata qui e devo ringraziare il mio amico, nonché primario di pediatria, Alberto Gaiero, che esattamente 3 anni fa mi dava l’ok per poter entrare in reparto vestito dal mio personaggio dei fumetti preferito per donare stupore e meraviglia ai piccoli pazienti, donando il mio amore incondizionato. Il resto lo sapete già” è il commento espresso dal personaggio tanto amato dai bimbi.

“Grazie Pediatria e al prezioso supporto della coordinatrice Monica D’Antonio. Grazie Savona. Grazie a tutti quanti voi” tiene ancora a dire ancora.

La sorpresa per i piccoli ricoverati è stata, come ogni volta, accolta con grande entusiasmo e sorrisi.