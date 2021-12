A Cairo torna “Ti faccio un dono”, la raccolta di giochi a scopo benefico della Consulta Giovanile

Cairo Montenotte. Anche quest’anno torna il consueto appuntamento della raccolta giochi a scopo benefico organizzato dalla Consulta Giovanile di Cairo Montenotte. L’appuntamento, intitolato “Ti faccio un Dono…” è per sabato 4 dicembre dalle 15 nelle vie del centro storico e precisamente in piazza Stallani.

“Come presidente, ringrazio tutti coloro che (con grande spirito di solidarietà ed altruismo) sabato vorranno darci una mano: il loro gesto sarà ricompensato dalla gioia che porteranno ai piccoli destinatari dei giocattoli – afferma il presidente della Consulta Giovanile Nicolò Zunino – Raccoglieremo solo giochi nuovi in considerazione del contingente contesto pandemico e chiediamo gentilmente di non fasciarli così da consentirci una più agevole distribuzione: saranno ovviamente gradite letterine di auguri che ci occuperemo di recapitare unitamente al graditissimo regalo”.

“Siamo quindi davvero orgogliosi di svolgere, anche quest’anno, una iniziativa tanto semplice quanto ricca di valore umano: al riguardo, permettetemi di ringraziare anche i servizi sociali del nostro Comune perché la distribuzione avverrà, tramite loro, a favore di bambini di famiglie bisognose del territorio: sarà il nostro modo per far sentire loro la vicinanza di tutta la comunità in un momento così bello come quello natalizio, dove ognuno di noi si merita di poter assaporare pienamente la sua magia”.

“Un grazie sentito anche a tutti i ragazzi della Consulta, per l’impegno che mettono sempre in queste attività benefiche a favore del prossimo, e all’Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione”, conclude Zunino.