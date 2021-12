Cairo Montenotte. In centinaia tra parenti e amici al Santuario di Madonna delle Grazie per dare l’ultimo saluto a Giampiera Ghia, la 71enne scomparsa lo scorso giovedì dopo i gravi traumi riportati nell’investimento avvenuto in corso Mazzini.

Piera, come tutti la chiamavano, era molto conosciuta a Cairo Montenotte per la sua attività nel volontariato e nel lavoro: aiutava infatti in un negozio di frutta e verdura di via Roma, dove si stava recando proprio la mattina del tragico incidente.

“Non è mai stata ferma Piera nella sua vita. Quel non fermarsi mai era dettato dall’amare, dal prendersi cura degli altri, forse a volte un po’ troppo, un amore che le bruciava dentro. Nei momenti di preghiera mi aspetto sempre che Piera arrivi – sono le parole di don Mirco Crivellari, pronunciate durante l’omelia -. Partecipava sempre, era sempre presente soprattutto all’adorazione del giovedì sera – riprende don Mirco Crivellari -. Nello stare davanti al signore Gesù si sentiva ricaricata, di nuovo pronta a mettersi in movimento. Custodiva tutti i fogli sul comodino, come dire ‘questo non voglio perderlo, voglio tenerlo per ricordarmelo’. Tutte le mattine passava di fronte alla chiesa di San Lorenzo, partiva da lì la sua giornata, nonostante fosse chiusa (causa incendio) e sono sicuro che si stava dirigendo li anche quella mattina”.

“Dio ci chiede di fare un atto di fede grande, che facciamo fatica a fare. Il signore sa che in questo momento il cuore è pesante, le lacrime scendono veloce – prosegue don Mirco Crivellari -. La morte per noi credenti non esiste più. Parliamo solo di Pasqua, Piera in questo momento sta facendo Pasqua e sappiamo che ogni Pasqua porta frutto, c’è un bene che nasce. Siamo qui ad accompagnare Piera in questa Pasqua per poi farsi abbracciare nella Pasqua eterna che è il paradiso”.

“Quante volte mi ha detto ‘mi raccomando i giovani’, sembrava un motivo ricorrente, anche il giorno prima quando ci siamo visti alle Opes, li lei vedeva un percorso, un cammino, una crescita. Siamo qui per dire un grande grazie a questa sorella, per tutto quello che ha fatto. Ci fermiamo di fronte al mistero che ci chiede di fidarci, sapendo che l’amore è più forte della morte. Non si può spiegare ma soltanto vivere – aggiunge commosso -. La vita della nostra sorella Piera è stata un pane buono che abbiamo condiviso in tanti e per questo ringraziamo il Signore. Vieni benedetta dal Padre mio perché ti meriti il meglio. E sappiamo che non lo possiamo trovare qui che è tutto passeggero, ma nel cuore del Padre dove c’è la pienezza. Ed è quello che possiamo augurare a Piera, di continuare a pregare Dio e di accompagnarci nelle nostre scelte” conclude don Mirco Crivellari, visibilmente emozionato.

guarda tutte le foto 5



I funerali di Piera Ghia

La morte di Piera lascia un grande vuoto anche in chi le viveva accanto: “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al nostro dolore, con la presenza, un messaggio o una chiamata. Ci rende orgogliosi e renderebbe orgogliosa anche la nostra mamma – è la lettera dei figli Roberto e Cristina -. Nostra mamma ha vissuto mettendo sempre gli altri al primo posto. La famiglia era la sua ragione di vita, era una presenza costante su cui si poteva sempre contare. Vederci felici era il suo obiettivo di ogni giorno, i suoi nipoti la gioia della sua vita”.

“Piera è sempre stata attiva nel volontariato. Una donna instancabile sempre in movimento e gentile. In questi giorni ha ricevuto indietro ciò che ha sempre desiderato e cercato. Sei stata una grande mamma e nonna perfetta. Sei il nostro amore, sarai sempre il pezzo più morbido del nostro cuore. Fai buon viaggio nonna Piera” si uniscono al dolore i cinque nipoti.

Presenti, oltre parenti e amici, anche diversi dirigenti delle società calcistiche valbormidesi in segno di vicinanza al figlio Roberto Abbaldo, ex giocatore della Cairese, direttore generale del Bragno e ora della Carcarese. Club nei quali anche Piera ha prestato servizio nei diversi anni, aiutando soprattutto durante la stagione torneistica.

Secondo ciò che avrebbe voluto Piera, la famiglia non ha voluto fiori per ricordarla, ma donazioni alle Opes.