17esima edizione di Stile Artigiano, sabato si terrà “Camminando per la baia della ceramica”

Savona. Nell’ambito della 17esima edizione di Stile Artigiano, sabato 11 dicembre si svolgerà l’iniziativa “Camminando per la baia della ceramica”, una passeggiata tra le quattro città della ceramica, naturalmente collegate lungo la linea di costa, per vivere i comuni delle tradizionali botteghe anche come musei diffusi.

In collaborazione con il gruppo Orme Outdoor, la camminata attraverserà Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, quattro comuni che lo scorso novembre si sono aggregati in quella che è stata chiamata la Baia della ceramica.

“Le quattro città, che hanno in comune la millenaria tradizione ceramica, accolgono con entusiasmo l’iniziativa di Confartigianato, che le collega attraverso una panoramica camminata lungo mare, considerata, per alcune sue emergenze artistiche, anch’essa una grande opera d’arte. Le quattro amministrazioni, unite nel dire #iocomproartigiano, in occasione delle festività natalizie, intendono sensibilizzare all’acquisto dei prodotti di eccellenza, realizzati all’interno delle proprie manifatture e con l’occasione presentano il logo ‘Baia della Ceramica’, realizzato dal designer Fabio Filiberti” spiega l’assessore alla cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro.

Un’iniziativa, che si inserisce all’ interno della manifestazione storica di Confartigianato, per il primo anno guarda allo sport come elemento efficace per strategie di turismo lento. Partenza alle 10 da Savona, quindi, per una staffetta in cui le amministrazioni incontreranno, nei punti di maggior interesse, il gruppo di camminatori per un rapido saluto: Museo della Ceramica per Savona, passeggiata degli artisti per Albissola Marina, Museo Trucco per Albisola Superiore e la bottega Ceramiche il Tondo per Celle Ligure.

Sabato sarà, inoltre, l’anniversario dei 10 anni della Galleria della Matematica di Celle Ligure e, per l’occasione, l’amministrazione ha previsto una visita in anteprima ai partecipanti della camminata.

“La nostra associazione – commenta Delfino Brunella, presidente di Orme Asd Outdoor – è nata dall’idea di unire la passione per l’attività fisica, nello specifico il camminare, con la conoscenza del nostro territorio. Per questo abbiamo abbracciato volentieri la proposta di accompagnare le persone attraverso quella che è stata chiamata ‘Camminata per la Baia della Ceramica’, perché unisce la libertà di vivere una giornata all’aperto con la cultura e la conoscenza di un’arte che è storia dei Comuni in cui lasceremo Orme”.

L’ iniziativa di Confartigianato Savona ha il patrocinio Aicc, Associazione Italiana Città della Ceramica, che ha inserito la camminata nel calendario di eventi nazionale a tema.

“Camminando per la Baia della ceramica è il risultato di un lavoro coordinato tra il mondo dello sport e quello delle amministrazioni comunali. Il gruppo Orme e il sistema Baia della Ceramica hanno accolto con favore un’idea che è diventata un’iniziativa concreta. La Promozione dell’artigianato passa anche dal vivere e conoscere i suoi luoghi attraverso una passeggia che ne faccia assaporare la ceramica e le tradizionali manifatture locali” sottolinea Mariano Cerro, direttore di Confartigianato Savona.

La partecipazione è libera. Ritrovo ore 9.30 ingresso Museo della Ceramica di Savona, partenza ore 10.