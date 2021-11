Zanini, Costa, Vulpetti e Pugliaro portano in alto l’Amatori Nuoto Savona

I Campionati Italiani di Nuoto di Categoria hanno rivisto tutti gli atleti partecipanti nella stessa piscina. A distanza di più di un anno dalla formula imposta dalla pandemia e percorsa come unica soluzione per portare avanti le competizioni in sicurezza, la 1^ Prova Qualificazioni Campionato Italiano di Categoria in vasca corta si è tenuta con la formula tradizionale, anziché in tre concentramenti (Albenga, Genova, Rapallo).

La gara, disputata il 13 e 14 novembre scorsi presso la piscina “La Sciorba”, si è svolta a porte chiuse per consentire agli atleti di prendere posto in tribuna, permettendo così la migliore gestione possibile dell’evento, nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Diciannove le società sportive liguri che hanno partecipato alla 1^ Prova per un totale di 2211 presenze gara.

Gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona hanno ben figurato con vari piazzamenti nelle prime posizioni, migliorando i tempi di qualificazione, con grande soddisfazione del loro allenatore Andrea Quartararo.

In particolare, tredici si sono classificati a primi posti tra i nuotatori del loro anno, sette al secondo posto, tredici al terzo e tre al quarto. Tra tutti si sono evidenziati Andrea Zanini del 2006 con tre primi posti nei 200, 400 e 1500 Stile Libero, Francesco Costa del 2004 primo nei 100 Rana e 100 Misti, secondo nei 200 e 400 Misti, Letizia Vulpetti del 2007 prima nei 200 Dorso, seconda nei 50 e 200 Rana, terza nei 200 Misti, Lorenzo Pugliaro del 2003 primo nei 200 Farfalla, terzo nei 100 Dorso, 100 Farfalla e 50 Stile Libero.