Volley Day, l’Under 13 del Planet Volley premiata per la vittoria territoriale e regionale

Ieri pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’Università di Genova all’Albergo dei Poveri, si è svolta l’edizione 2021 del Volley Day , la festa della pallavolo ligure organizzata dal il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo, in cui sono stati premiati, atleti e tecnici protagonisti dell’ultima stagione sportiva.

Un parterre de rois nel quale c’era anche la formazione under 13 del Planet Volley di coach Sara Traman, che ha fatto suo sia il titolo territoriale sia il titolo regionale.

Un percorso coronato nella final four disputata all’inizio dell’estate: successo contro Vpl Olimpia con un netto 3 a 0 (25-17, 25-18, 25-18) e hurrà in finale contro Normac Avb. Passate in vantaggio con un primo set concluso 25 a 15, le genovesi si erano portate in parità aggiudicandosi il secondo parziale con il punteggio di 25 a 18. Decisivo il terzo set. Normac 19, Planet 25.