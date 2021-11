Violenza sulle donne, siglato a Savona il protocollo “Zeus” per la riabilitazione dei responsabili

Savona. E’ stato presentato questa mattina il protocollo Zeus volto a prevenire e contrastare la violenza di genere con attenzione particolare ai soggetti “maltrattanti”.

Promosso a livello nazionale dalla Direzione Centrale Anticrimine del dipartimento della polizia di Stato, per la provincia di Savona è stato sottoscritto dal questore Giannina Roatta e dal presidente dell’associazione Cipm Liguria PS. In Italia il protocollo è stato firmato in 27 province, in Liguria è già attivo a Genova e Savona e si sta lavorando anche per La Spezia.

“Mira – spiega il questore di Savona Giannina Roatta – alla diffusione delle buone prassi per la gestione e per il contenimento della violenza nella relazione. Le azioni sono volte al recupero del soggetto maltrattante per evitare ipotesi di recidiva. Si cambia la prospettiva”.

Nel corso dell’ammonimento (una sorta di “cartellino giallo”, una fase precedente alle denuncia quando ancora non sono stati compiuti reati) il maltrattante viene sollecitato a seguire un percorso di recupero (sono indicati i centri, ad esempio Cipm con psicologi, psicoterapeuti e medici).

“Si procede con una valutazione iniziale da solo e poi in gruppo (se il soggetto è portato) – spiega Elisabetta Corbucci, presidente del Cipm Liguria -. L’idea è quella di scindere la persona dal comportamento e di lavorare sui comportamenti disfunzionali per trovare modalità diverse di relazione con gli altri e rendersi conto che l’atto di violenza è una responsabilità individuale e che la violenza è una scelta e c’è un’alternativa. L’obiettivo principale è la protezione e la sicurezza della vittima“.

“L’ammonimento ha una funzione fondamentale dal punto di vista della prevenzione perchè interviene in un momento in cui non c’è ancora la violenza conclamata – dice Corbucci -. Si applica nei casi di violenza domestica, cyberbullismo e stalking. Il questore, un’istituzione pubblica, dice all’ammonito che è sotto osservazione prima di arrivare alla denuncia. Ha una valenza importante sia per la vittima che per l’autore. C’è la possibilità fortemente sostenuta di attivare un percorso per lui per trovare a strategie alternative della rabbia di queste persone. Intervenire così presto rappresenta anche un monitoraggio di quello che succede”.

“Prevede incontri con specialisti. E’ ovvio che il soggetto deve collaborare ma così si può rendere conto del disvalore delle sue azioni“, ha aggiunto il questore. Per quanto riguarda i numeri ancora non si hanno dati statistici perchè la prassi non è diffusa. “E’ difficile – aggiunge Roatta – per il soggetto maltrattante riconoscere di aver compiuto un atto deprecabile”. La presidente del Cipm riporta dati confortanti: “Abbattimento del 50% dei soggetti che incorrono in recidiva”.