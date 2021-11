Violenza sulle donne, Pd in Regione: “Approvata la proposta di inserire il numero 1522 su scontrini e sacchetti della spesa”

Liguria. Approvato all’unanimità l’ordine del giorno del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Luca Garibaldi e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che chiede di inserire il numero d’emergenza 1522 su scontrini e sacchetti della spesa, per dare alle donne uno strumento in più per chiedere aiuto.

“Vogliamo lanciare questa iniziativa chiedendo l’adesione del maggior numero dei soggetti coinvolti, e ampliare il più possibile l’opera di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”, ha spiegato Garibaldi

“Speriamo che in tempi rapidi ci sia la possibilità di far aderire tutti i soggetti interessati a diffondere in modo capillare questo strumento e dare alle donne uno strumento in più per chiedere e ricevere aiuto”, ha concluso il capogruppo Dem.