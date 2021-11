Violenza sulle donne, la Croce Bianca di Savona inaugura una Panchina Rossa in ricordo delle vittime di femminicidio

Savona. In occasione della “Giornata internazionale della violenza sulle donne”, giovedì 25 novembre alle 17 presso la sede della Croce Bianca di Savona si terrà l’inaugurazione de “La panchina dell’alfabeto”, una Panchina Rossa in onore di tutte le vittime di femminicidio. Sono 26 le lettere che compongono i nomi di tutte quelle donne che sono state purtroppo uccise.

La seduta è stata pensata nell’ambito del progetto “Mettiamo a sedere la violenza”, ideato e interamente sostenuto dai militi della Croce Bianca di Savona e che vuole essere “un gesto dal grande valore sociale per non dimenticare nessuna vittima di questo stillicidio e per dare corpo a un messaggio che è importante veicolare ogni giorno. La panchina, inoltre, è stata pensata come ringraziamento per tutte le militesse che offrono il proprio aiuto nella pubblica assistenza”.

La seduta, caratterizzata dalle tinte rosse e da una targhetta, verrà installata nello spazio antistante alla sede della Croce Bianca di Savona in corso Mazzini 58r. Per la sua inaugurazione, a cui è invitata tutta la cittadinanza, verrà realizzata una cerimonia rispettosa del distanziamento sociale, in linea con la vigente normativa anti Covid-19.

All’evento interverranno la presidente savonese di Telefono Donna-Centro Antiviolenza Giuliana Lavagna, i consiglieri della Croce Bianca di Savona e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, consigliere Luca Burlando.