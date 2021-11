Savona. “Girasole“. E’ questo il nome della stanza d’ascolto protetto inaugurata questa mattina presso la questura di Savona e che verrà utilizzata per l’audizione delle vittime di violenza di genere. L’ambiente è stato realizzato con l’obiettivo di fornire alla persona che deve presentare denuncia, un luogo dove si possa sentire maggiormente sicura, protetta ed a proprio agio.

Presenti il questore Giannina Roatta, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il giudice Fiorenza Giorgi, la dirigente della squadra mobile Rosalba Garello, il presidente di Fondazione De Mari Luciano Pasquale, il vescovo emerito di Savona-Noli monsignor Vittorio Lupi.

La stanza è stata allestita negli uffici della questura nell’ambito delle iniziative volute dal dipartimento di pubblica sicurezza di buone prassi per garantire un supporto adeguato alle persone vittime di violenza, donne e minori. “Ci si è resi conto che gli uffici asettici della questura non sono luoghi idonei a garantire alle vittime di violenza e a chi ha assistito ai fatti il comfort per sentirsi a proprio agio e aprirsi”, ha detto il questore Giannina Roatta.

Una zona della stanza è dedicata ai bambini, mentre dall’altra parte c’è un’attrezzatura informatica per permettere agli operatori di assistere da remoto a quello che succede nella stanza tramite una registrazione audio video. “Il nome è stato scelto da una donna vittima di violenza da parte del compagno. E’ anche un simbolo – riflette il questore -, è un fiore che ha uno stelo eretto e va verso il sole, lasciandosi alle spalle l’ombra“.

“Denunciare non è facile per la paura e per la vergogna. Le donne denunciano ma nessuno le protegge, si rimane in attesa di una mano che ti aiuti. Voi di mani ne avete date tante, mi avete tirata su. Non mi avete mai giudicata e mi avete rispettata“, sono queste le parole di Maria, il nome di fantasia della donna che ha scelto il nome, con le quali ringrazia la polizia che l’ha aiutata.

Piena collaborazione da subito da parte di Fondazione De Mari: “Abbiamo accolto a braccia aperte questo progetto che ci è stato presentato. Ci occupiamo di utilità sociale. Per noi dare supporto e sostegno al lavoro delle forze dell’ordine rientra pienamente nei nostri scopi. La Polizia riesce a lavorare meglio e con più efficacia e ottenere maggiori risultati. Permette una ricaduta su chi usufruirà di questo servizio che si sentirà in un ambiente amichevole“.

Pasquale conclude con una riflessione: “Stiamo attraversando un momento molto delicato. Il 70% dei progetti che ci vengono presentati riguardano assistenza psicologica per studenti e famiglie”.

Dopo la donazione da parte del Soroptimist di Savona per un apparecchio tecnologico per la raccolta delle testimonianze delle vittime e aver siglato il protocollo Zeus la scorsa settimana per il recupero di chi commette violenza, questo rappresenta un altro passo in avanti per combattere la violenza sulle donne.