Violenza domestica ai tempi della pandemia, il giudice Giorgi: “Nel savonese aumentate misure nei confronti di compagni uomini”

Villanova d’Albenga. La violenza domestica ai tempi della pandemia, un fenomeno che si è intensificato con il lockdown creando nuovi disagi e rischi per le donne e non solo. Di questo si è parlato ieri sera alle 21 nel convegno dal titolo “Una nuova prigione: la violenza in famiglia ai tempi della pandemia”, organizzato dal Comune di Villanova d’Albenga, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Savona e l’A.D.G.I. Sezione di Savona, presso il “Salone dei fiori”.

Fra i relatori anche la dottoressa Fiorenza Giorgi, Giudice Monocratico Sezione Penale presso il Tribunale di Savona: “L’obbligo di rimanere tutti chiusi in casa, magari in una casa non particolarmente ampia e quindi già difficile da vivere in condizioni normali, ha peggiorato alcune situazioni di cattiva convivenza che già esistevano. Per quanto riguarda la provincia di Savona è stato notato un aumento delle richieste del pubblico ministero di misure cautelari a carico dei mariti e dei conviventi violenti nei confronti delle donne. Una violenza trasversale che colpisce anche i minori, sia direttamente sia indirettamente come ‘violenza assistita’, ossia il fenomeno (ora riconosciuto anche dal legislatore) dei figli che sono costretti ad assistere alle prevaricazioni poste in essere da un genitore (quasi sempre il padre) ai danni dell’altro. Il problema che poi si pone è quello del salto transgenerazionale della violenza. Dobbiamo tutti, come cittadini prima che come operatori del diritto, occuparcene”.

Presente anche l’avvocato Vittoria Fiori, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Savona: “Il consiglio esamina preliminarmente le domande di gratuito patrocinio che vengono presentate in materia civile dalle persone non abbienti – spiega – e abbiamo rilevato un grande aumento di queste domande. Ne esaminiamo circa 400 all’anno, e riguardano prevalentemente la materia del diritto di famiglia (separazioni, divorzi e problemi relativi alla gestione dei figli). Il tema è molto importante, e anche noi come consiglio dell’Ordine lo abbiamo affrontato patrocinando diverse conferenze in materia di violenza endofamiliare”.

Tra i relatori anche l’avvocato Claudia Arduino, Socia fondatrice dell’ADGI Sez. Savona e Catterina Giraudo, presidente Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”. Oltre ad approfondire la tematica della violenza domestica intensificata dalla pandemia, si è parlato delle normative e si sono presentati i servizi dedicati alle donne dal Centro Artemisia Gentileschi.

A introdurre e mediare la serata l’avvocato e consigliere comunale Tamara Grossi; presente anche il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra.