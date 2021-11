Video contro il Green Pass, Francesco Nappi indagato per vilipendio della Repubblica e istigazione all’uso della violenza

Albenga. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate e istigazione all’uso della violenza. Sono le due ipotesi di reato (articoli 290 e 414 del Codice Penale) contenute nel fascicolo che la Procura della Repubblica di Savona ha aperto nei confronti di Francesco Nappi, presidente del Movimento Italia Unita #stopeuropa.

A mettere nei guai Nappi sono stati due video pubblicati sulle sue pagine social il 2 ed il 4 novembre nei quali incitava gli italiani a “riprendersi il paese anche a costo di una sommossa popolare”.

Nelle ultime settimane Nappi ed il suo movimento sono saliti regolarmente alla ribalta delle cronache per le manifestazioni “no Green Pass” tenutesi a Ceriale ed Albenga. Proprio Albenga è stata poi scelta come “piazza ufficiale” della protesta, che si sarebbe ripetuta regolarmente ogni domenica.

Due settimane fa Nappi aveva annunciato querele nei confronti del Questore di Roma e contro il questore di Savona per presunte “pressioni” sui media affinché non diano visibilità alle sue manifestazioni. Parole, quelle di Nappi, che avevano provocato la netta reazione e smentita della Questura con un comunicato stampa. E nei video, rimossi, sono mancati l’attacco contro il governo Draghi né le parole contro i carabinieri “con le mani sporche di sangue”.

In un nuovo video Nappi ora contrattacca: “A parte che mi ha fatto sorridere la notizia dell’indagine… Ciò significa che abbiamo dato fastidio. Io non ho mai istigato alla violenza. Come loro hanno commesso violenza psicologica e mediatica incutendo terrore negli italiani, io ho parlato di sommossa popolare come reazione che può e deve essere lecita. Abbiamo centrato nel segno, non ci metteranno il bavaglio, noi ci difenderemo e andremo avanti a combattere contro questo governo che calpesta la Costituzione, continueremo la nostra lotta pacifica e combatteremo le ingiustizie”.

Nappi aggiunge: “Questo è un tentativo di sopprimere la voce di chi la pensa diversamente, chi dissente dal punto di vista di un governo scellerato. Io sono sereno e tranquillo. I nostri legali sostengono che non sussista alcun reato. La mia è stata solo l’espressione di un libero pensiero e chi ha visto i video lo sa. Ora mi chiedo come sia stato possibile mettere in piedi un’indagine in così poco tempo, visto che i video sono stati pubblicati il 2 e 4 novembre e io già l’8 novembre avevo ricevuto la notifica di apertura del fascicolo. Chi esprime il proprio giudizio viene trattato come un criminale. Questo è un ulteriore input a non fermarci e a combattere le ingiustizie”.

Nappi è difeso dagli avvocati Michele Savarese e Carlo Taormina.