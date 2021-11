Viaggiare verso mondi lontani? Ecco i “libri magici” che non potete perdervi

Normalmente non amo il genere fantasy ma, di fronte a questi libri, mi sono dovuta ricredere. Storie piene di magia, quella capace di far sorridere e scaldare il cuore, che spero vi facciano viaggiare verso mondi lontani, o cambino il modo in cui guardate i libri.

“IL COLORE DELLA MAGIA”

Un libro pieno di comicità e primo romanzo della serie del Mondo Disco- composta da ben quarantun libri e diviso in sei cicli- è tanto scorrevole, divertente e leggero, da essere apprezzato anche da chi non ama questo genere. In Italia è edito da Salani.

“Scuotivento si guardò freneticamente intorno e poi, ricorrendo a un’improvvisazione disperata, assunse una posa da mago e, con la mano sollevata, pronunciò: <Asoniti! Kyorucha! Beazlebor!>. L’uomo esitò, girando nervosamente lo sguardo a destra e a sinistra in attesa della magia. La conclusione che non ce ne sarebbe stata nessuna lo colpì nello stesso momento in cui Scuotivento si buttò in avanti e gli sferrò un calcio all’inguine”

TRAMA

Nel Mondo Disco- un mondo piatto a forma di disco sorretto da quattro elefanti in equilibrio su una tartaruga- il mago, cinico e incompetente, Scuotivento si trova ad essere l’involontaria guida dell’ingenuo Duefiori e del suo Bagaglio. I due si troveranno a viaggiare per tutto il Disco, incontrando personaggi tanto magici quanto mostruosi.

Sir Terry Pratchett- all’anagrafe Terence David John Pratchett 1948-2015- è stato giornalista e uno scrittore inglese tanto prolifico quanto amato (il libro “Snuff” – della serie Mondo Disco- è stato il terzo libro, per rapidità di vendite, nel Regno Unito). Ha ricevuto, oltre alla soddisfazione di essere l’autore più venduto negli anni ’90, diverse onorificenze tra cui la nomina a cavaliere nel 2009.

Un libro per i bambini

Ogni libro per ragazzi e bambini è pieno di magia, per rispecchiare il loro mondo ricco di stupore e innocenza. Per questo la scelta è stata fatta tra un mare di titoli, ma spero di proporvi qualcosa che sia davvero “magico”.

Per i più piccini

“LA STREGA ROSSELLA”

Una storia tanto breve quanto divertente, firmata dalla coppia Donaldson- Scheffler, è particolarmente adatta, dai 3 anni in poi, per il suo testo in rima. Per rendere ancora più fruibile la storia Einuadi lo ha stampato, oltre che nella collana “Albumini”, anche nel formato cartonato e sonoro.

“La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole decolla all’istante! Se le giornate son tiepide e belle riesce a volare fino alle stelle.”

TRAMA

La strega Rossella vorrebbe solo scorrazzare, con i suoi amici, sulla sua scopa ma, una folata di vento, la fa cadere tra le grinfie di un cattivissimo drago. Cosa fare per salvarsi? Forse la magia più grande che ci sia è quella dell’amicizia.

Julia Donaldson, inglese classe del’48, è una grandissima scrittrice per bambini e ragazzi con al suo attivo più di quaranta opere- narrative e teatrali- tra cui l’amatissimo Gruffalò.

Axel Scheffler, tedesco classe’57, è un illustratore straordinario, che ha prestato la matita ai libri della Donaldson.

Per i più grandi

“MATILDE”

Un libro bellissimo, nato dalla penna di uno dei miei autori preferiti, in cui la magia è l’unica arma contro le prepotenze. Una storia imperdibile da amare dai 7 anni in poi.

“I libri le aprivano mondi nuovi e le facevano conoscere persone straordinarie che vivevano una vita piena di avventure”

TRAMA

Matilde è una bambina straordinaria: a tre anni ha imparato a leggere e a quattro ha già sfogliato tutti i libri della biblioteca. A casa non è né capita né apprezza, ma le cose peggiorano a scuola: si annoia da morire e, come tutti, deve sopportare le angherie della direttrice. Può contare solo sulla povera maestra Dolcemiele, che cerca in tutti i modi d’interessarla e supportarla. Matilde scoprirà di avere dei poteri magici che userà per battere la terribile direttrice e aiutare sia i suoi compagni, sia la sua amata maestra.

Roald Dahl, 1916-1990, gallese di origini norvegesi è stato scrittore, sceneggiatore e aviatore, conosciuto soprattutto per i suoi romanzi per l’infanzia. I suoi molti libri (tra cui i più famosi “La fabbrica di cioccolato” e il suo seguito “L’ascensore di cristallo”, “Il GGG”, “Le streghe”, “Gli Sporcelli”) in Italia sono editi da Salani.

PICCOLE SCHEGGE

Il “Fantasy” è un genere letterario che ha, come elementi fondanti, la presenza della magia e del soprannaturale- ripresi sia dal folklore che creati ad hoc- ambientato in un versione fittizia della Terra, o in mondi immaginari. Nei libri che ho scelto la magia è simbolo di qualcosa (intelligenza e cultura, la forza dell’amicizia) o viene sfruttata per creare personaggi comici e prendere un po’ in giro questo genere.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli