Viabilità a Borghetto, il consigliere Maritano: “Basta semafori, sì a nuovo progetto per piazza della Libertà”

Borghetto Santo Spirito. “Basta semafori, sì ad uno studio di fattibilità tecnica ed economica per piazza della Libertà”. E’ la proposta del consigliere di minoranza a a Borghetto Giancarlo Maritano, che torna a pungere l’amministrazione comunale sulla situazione della viabilità cittadina.

“La viabilità di Borghetto Santo Spirito, come quella di tutti i Comuni rivieraschi, si sviluppa principalmente sulla via Aurelia, che nel nostro territorio presenta due particolarità: entrambi i lati della strada statale sono osteggiati dalle “architetture esuberanti” di edifici costruiti nel periodo del boom economico, senza un Piano Regolatore che ne regolasse lo sviluppo; nel tratto cittadino, di circa 1.700 metri, sono presenti ben quattro semafori (Loano e Pietra Ligure li hanno eliminati totalmente, mentre Ceriale ne ha mantenuto solo uno)” afferma l’esponente di opposizione.

“Quando l’amministrazione Canepa si è insediata i semafori erano tre, da alcuni mesi (in controtendenza con gli altri Comuni) sono diventati quattro, essendo stato attivato un semaforo a Capo Santo Spirito per venire incontro alle esigenze del nuovo insediamento del Castello Borelli”.

“L’idea di risolvere il problema creandone uno – più consistente – alla popolazione residente e a tutte le persone che transitano sul tratto cittadino della via Aurelia la trovo non condivisibile” aggiunge Maritano.

“Conosco benissimo le difficoltà del nostro territorio per sostituire i semafori con delle rotonde, tuttavia non per questo bisogna rinunciare a priori a uno studio di fattibilità. E’ stato recentemente deliberato un incarico per uno studio di fattibilità di una pista ciclabile che dal lungofiume Varatella di ponente dovrebbe congiungersi a Toirano: costo complessivo (presunto) dell’opera due milioni e mezzo di euro. Questa non è la priorità: nel 2008 in Consiglio comunale si era discusso di uno studio di fattibilità per realizzare una rotonda in piazza della Libertà (piazza dell’ex palazzo comunale) che non è mai stato fatto”.

“E’ il momento di farlo ora, in quanto si parla di ristrutturare la piazza a seguito della nota infestazione delle palme e della sua conseguente riduzione”.

“Non ci sono disponibilità economiche? Propongo un concorso di idee per un progetto di fattibilità tecnica ed economica, sul quale si possano confrontare maggioranza e opposizione” conclude il consigliere Maritano.