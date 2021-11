Via agli open day per l’Alberghiero e l’Ipsia al Migliorini – Da Vinci di Finale Ligure

Finale Ligure. Via dalla prossima settimana agli open day in presenza (e su prenotazione) all’I.I.S. di Finale Ligure. Tre gli appuntamenti in programma che si svolgeranno sabato 20 novembre, 18 dicembre e 15 gennaio, sia al mattino che al pomeriggio

L’istituto, così come si presenta oggi, nasce nel 2000, quando le due realtà scolastiche IPSSAR (Alberghiero) e IPSIA vengono accorpate dando vita ad una unica realtà. Inizialmente, infatti, le due scuole che oggi compongono il Migliorini – Da Vinci, erano distinte fra loro e costituivano le sedi distaccate dell’alberghiero di Alassio e dell’IPSIA di Savona.

Negli anni Settanta dello scorso secolo entrambi gli istituti diventano autonomi, anche a seguito della visita dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. Negli anni Ottanta, il percorso di studi triennale che terminava con la qualifica di istruzione professionale diventa un percorso di studi quinquennale che si conclude con il diploma di istruzione superiore.

Ad oggi, solo gli indirizzi di manutenzione e assistenza tecnica e servizi commerciali per la comunicazione promozionale e pubblicitaria danno la possibilità di ottenere la qualifica triennale per quegli studenti che desiderano affrontare un percorso di studi più rapido e immediatamente spendibile sul campo; in ogni caso, anche dopo tale esame, è sempre possibile frequentare il quarto e quinto anno di studi per ottenere il diploma.

“La maggior parte degli studenti del nostro istituto, che optano per l’inserimento diretto nel mondo lavorativo, trovano lavoro in tempi brevi dal conseguimento del diploma – dicono dalla scuola – Accanto agli ottimi risultati in ambito professionale, obiettivo del nostro istituto è quello di promuovere l’orientamento in uscita verso percorsi universitari o di alta formazione. Per questo ci si propone di offrire una formazione tale da poter affrontare con successo il percorso di studi superiore”.

Come detto, dal prossimo weekend prenderanno il via gli open day durante i quali gli studenti interessati potranno incontrare personale, alunni e collaboratori dell’istituto in presenza e online con incontri sulla piattaforma GMeet.

Per info e prenotazioni rivolgersi a Irene Ambrosini (FS Inclusione) cell. 3408340789; Milena Paltro (Ipsia – Grafici e Meccanici) cell. 3490717685; Paola Ferrari (Ipssar – Alberghiero) cell. 3405565325. È inoltre possibile visitare il sito dell’istituto oppure le pagine sociale ufficiali, su Facebook, Instagram e Twitter.