Varazze ricorda il Milite Ignoto e gli intitola una piazza in pieno centro

Varazze. Si ricorda con grande emozione quel Milite che “porta con sé tutte le Anime che non hanno fatto rientro a casa durante la Prima Guerra Mondiale”. Varazze non dimentica quei ragazzi, quelle famiglie che hanno perso tutto. Non si fa intimorire dalla pioggia battente di questa giornata di allerta. Come dice commosso l’Alpino Emilio Patrone, presidente provinciale della Sezione: “Il maltempo non ci ferma”.

Un’intitolazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che ha anche insignito il Milite Ignoto della Cittadinanza Onoraria, insieme alla Sezione Alpini, che con forza e orgoglio porta avanti iniziative importanti.

“Largo Milite Ignoto” da oggi a Varazze, nella ricorrenza del Centenario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Una piazza in pieno centro, a un passo da Corso Matteotti.

Tappeto rosso per un momento importante, che ha visto la presenza del Comune, con il primo cittadino Luigi Pierfederici insieme agli Alpini, alle Autorità civili e militari, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e ai ragazzi della Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

Prima il raduno davanti al Palazzo Comunale, poi l’Alzabandiera in Piazza De Gasperi con l’esecuzione del Canto degli Italiani, per culminare con la cerimonia di intitolazione di “Largo Milite Ignoto”. Commozione infinita.