Varazze, Paolo Mazzocchi promuove i suoi: “Una rosa con un punto di forza importante”

Pareggio importante per il Varazze Don Bosco. I nerazzurri hanno mosso la classifica contro una delle big del torneo come l’Albenga.

Esordio casalingo per il subentrato mister Paolo Mazzocchi. L’allenatore che ha preso il posto di Gianni Berogno si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi. Pur essendo stato importante non perdere, il tecnico esprime un pizzico di rammarico per non aver fatto bottino pieno.

Una settimana di riposo e poi la Cairese. “La forza di questa squadra risiede nel fatto che si tratta di un gruppo giovane che ha tanta voglia di fare”, conclude Mazzocchi.