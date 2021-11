Varazze, Maurizio Damonte: “Vittoria meritata ed è un bene che sia stata sofferta”

Celle Ligure. La settimana del Varazze Don Bosco, alquanto tribolata, è terminata in maniera positiva: i nerazzurri hanno battuto 1 a 0 il Ventimiglia. È il secondo successo in campionato ed ora i punti in classifica sono 6.

Sulla panchina della formazione varazzina si è seduto Maurizio Damonte, nell’attesa di trovare l’accordo con il nuovo allenatore. “Quello che si doveva fare oggi lo abbiamo fatto – afferma il dirigente del Varazze -. I ragazzi sono stati eccezionali, hanno fatto veramente una gran partita. Sono molto contento per loro, se lo meritavano. Da tempo puntavano a questo obiettivo, che oggi finalmente è arrivato con la prestazione e creando occasioni. Adesso ci godiamo questa vittoria dopo una settimana purtroppo molto difficile per noi“.

Damonte racconta i giorni che hanno preceduto l’incontro di domenica: “Io ho diretto solamente l’allenamento del venerdì, quindi non ho fatto niente. Ho solo parlato coi ragazzi cercando di metterli nella condizione migliore per fare una grande prestazione, com’è stato. Si può lavorare sulla testa, non si può fare nient’altro. Abbiamo cercato di dare un po’ più di fiducia a questi ragazzi, che ne avevano bisogno ed oggi hanno dimostrato di essere veramente bravi, di meritare la categoria e di meritare altre posizioni di classifica”.

Il Varazze in avvio di gara ha sofferto, poi, dopo aver sbloccato il risultato, ha avuto più di un’opportunità per andare sul 2 a 0. “Penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo avuto molte occasioni, ma sono contento di aver vinto solo 1 a 0 perché credo che a questo gruppo facesse bene una vittoria così, soffrendo fino alla fine per non prendere gol” conclude.