Varazze, Gruppo Adulti Scout e Comune ricordano l’ingegner Carlo Nocelli

Varazze. L’ingegner Nocelli non si dimentica. Per questo, oggi, una rappresentanza del Gruppo Adulti Scout insieme al sindaco Luigi Pierfederici si è raccolta dalla sua tomba per ricordare il fondatore dello scoutismo a Varazze.

Una figura importante: Carlo Nocelli, espressione della famiglia Salesiana della città dove visse insegnando al Collegio Don Bosco dal 1929. Sempre presente alle iniziative di solidarietà, morali e spirituali. Nocelli fu cofondatore dell’associazione culturale “U Campanin Russu”, attivo nell’aiuto ai poveri con la “San Vincenzo” e donatore di sangue all’Avis. Una vita dedicata allo scoutismo: terminata la guerra, nel maggio del 1945, fondò il gruppo Scout Varazze nella sede dell’Oratorio Salesiano. L’ingegner Carlo Nocelli scomparve il 15 gennaio del 1971.

E questa mattina, insieme al primo cittadino che, con il Comune, ha commemorato tutti i defunti e deposto un mazzo di fiori anche sulla tomba di Nocelli, a ricordarlo c’erano anche alcuni rappresentanti del Gruppo Adulti Scout. Tra questi Piero Spotorno, uno dei primi nel 1945. Presenti, inoltre, Angelo Gandolfo e Gian Antonio Cavanna. Il maltempo ha rimandato la presenza di tutti gli Scout ad una giornata migliore.

Oggi, nel cimitero cittadino, un momento di raccoglimento per colui che ha portato lo scoutismo a Varazze e, soprattutto, ha lasciato di sé un ricordo ed un messaggio indelebile. Non solo a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ma anche ai figli, ai nipoti di quegli “Scout di ieri”.