Varazze, Faggiano dopo l’Albenga: “Noi siamo questi, bisogna lavorare sull’aspetto mentale”

Celle Ligure. Domenica pomeriggio allo stadio Olmo-Ferro è andata in scena una delle gare valide per la decima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza. A sfidarsi sono state Varazze ed Albenga, due formazioni desiderose di tornare alla vittoria dopo dei rispettivi periodi non propriamente entusiasmanti. Alla fine però tra nerazzurri e bianconeri è stato 1-1, un pareggio giusto per quanto mostrato in campo ma poco utile per la classifica di entrambe le compagini.

A margine dell’incontro ha scelto di dire la sua uno degli assoluti protagonisti della contesa, quello Stefano Faggiano capace di tenere a galla i suoi in occasione di entrambe le migliori palle-gol create da un Albenga inaspettatamente sciupone. Il portiere nerazzurro ha dichiarato: “Ho provato a dare una mano a mantenere il risultato essendoci riuscito. Ce la siamo giocata a viso aperto, se avessimo vinto non avremmo rubato nulla.”

Successivamente il numero 1 della formazione guidata da Paolo Mazzocchi ha svelato come in casa Varazze a suo parere sia necessario lavorare soprattutto a livello mentale, un aspetto fondamentale per evitare delle débâcle simili a quella sofferta nel turno precedente contro l’Arenzano. Infine il portiere ha concluso ammettendo: “Non so ancora come ci prepareremo in vista della Cairese, ci penseremo lunedì dopo il riposo”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Stefano Faggiano, estremo difensore del Varazze pronto a scontare il turno di sosta per poi tornare in campo con delle motivazioni ancora più elevate.