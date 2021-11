Varazze Don Bosco, la novità squadra femminile affidata a Maurizio Damonte

Tra le news della stagione del Varazze Don Bosco c’è anche la squadra di calcio a 5 femminile, che parteciperà al torneo di Serie C della federazione. Una nuova ramificazione del mondo nerazzurro che fa il paio con la squadra “B” di Granone, allestita per far fare esperienza ai giovani in un campionato, la Seconda Categoria, di adulti.

La formazione femminile è stata affidata a una figura cardine della società come Maurizio Damonte, tecnico di grande esperienza che ha fatto molto bene anche come traghettatore nell’interregno tra Berogno e Mazzocchi sulla panchina della prima squadra in Eccellenza. Vittoria per 1 a 0 contro il forte Ventimiglia.

Questa la rosa a disposizione di mister Damonte, coadiuvato da Samuele Rapetti:

Portieri: Clelia Vignolo. Difensori: Anna Scartezzini, Elisa Marovelli, Ursula Latino, Irene Rapetti, Valeria Barberi. Centrocampisti: Francesca Brambilla, Daniela Turchino, Alice Consolide, Marianna Gaito. Attaccanti: Marta Scartezzini, Eleonora Aonzo, Alessandra Camurri

L’avventura per il primo Varazze femminile in campionato è iniziata in salita, visto che è arrivata una sconfitta per 14 a 0 contro la big Matuziana Sanremo.