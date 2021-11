Varazze, danza e solidarietà con “Il piccolo Principe”: il ricavato sarà donato all’associazione Dynamo Camp

Varazze. Due appuntamenti con la danza per sostenere Dynamo Camp, la onlus che si occupa di terapia ricreativa per ragazzi e bambini che soffrono di patologie gravi o croniche.

Mercoledì primo e giovedì 2 dicembre alle 19, al teatro Don Bosco, l’ A.S.D. Danzastudio presenterà “Il Piccolo Principe” con protagonisti tutti i corsi, le discipline, gli allievi dai più piccoli ai più grandi.

Sotto la guida degli insegnanti, Francesca Massa, Federica Valle, Luca Cerati, Angelo lupi e Giovanna Badano, direttrice artistica didattica, gli allievi interpreteranno i personaggi, i pianeti e anche gli oggetti, tratti liberamente dal libro capolavoro di Antoine Saint – Exupery, su musiche di autori vari.

Nel corso della serata ci sarà anche una parentesi teatrale, con Gianni Way e Alfredo Valle che fanno parte della filodrammatica Don bosco Varazze. La voce narrante sarà quella di Luca Airaghi.

Atmosfera magica e solidale: l’intero incasso della serata sarà devoluto a Dynamo Camp per dare una mano a bambini e ragazzi. “E’ bellissimo e per noi della scuola Danzastudio è un onore”

afferma Giovanna Badano “poter dare il proprio contributo attraverso la danza”. Ingresso a offerta libera.