Vado, Tarabotto non lascia ma apre a Spinelli: “Lusingato di collaborare con lui, siamo ambiziosi”

Vado Ligure. Aldo Spinelli sarà il nuovo sponsor del Vado Fc: è questa la voce di corridoio che, per qualche ora, ha tenuto banco negli ambienti vicini alla società rossoblù, adesso confermate dallo stesso presidente Franco Tarabotto

Sempre nel pomeriggio di quest’oggi si era addirittura vociferato di un interesse, da parte dell’armatore, relativo al diventare il nuovo proprietario del club, uno scenario però smentito dallo stesso dopo essere stato contattato dalla redazione di IVG.it.

In seguito a queste voci non poteva dunque mancare appunto un commento anche da parte di Franco Tarabotto, il quale interpellato sulla questione ha dichiarato: “Il Vado non ho nessuna intenzione di lasciarlo, me lo tengo stretto. Che il presidente Spinelli sia intenzionato a rilevare la società lo nego assolutamente. Nessuna avance per rilevare il Vado, assolutamente no. È evidente che se ci fosse un interesse di Spinelli a collaborare con il club non potrei che esserne lusingato”.

Una parziale smentita quindi che permette però di rafforzare ulteriormente dalle esternazioni di Aldo Spinelli, un accordo dato ormai per fatto anche dallo stesso numero uno rossoblù. Sono bastati dunque due incontri ai patron per realizzare una partnership ambiziosa, una collaborazione commentata così da Tarabotto: “Quest’anno sarò affiancato da due fuoriclasse come il dottor Beppe Costa e appunto Aldo Spinelli. Con l’armatore abbiamo raggiunto un accordo verbale successivamente a due incontri proficui, la sua volontà è quella di investire in maniera ambiziosa soprattutto sul settore giovanile.

Per arrivare alla sintesi definitiva di questo nuovo progetto svolgeremo altri incontri, tuttavia già questa sera posso dire di ritenermi estremamente felice. Nessun proclamo relativo alle categorie, soltanto tanto lavoro con nuovi stimoli.”

I tifosi del Vado possono dunque iniziare a sognare, l’obiettivo salvezza presto potrebbe tramutarsi in una splendida lotta per la promozione in Serie C.