Vado, mister Solari si gode la ritrovata vittoria: “Mai guardata la classifica, le nostre prestazioni sono sempre state di alto livello”

Imperia. Oggi allo stadio Nino Ciccione è andato in scena l’atteso scontro salvezza che ha visto sfidarsi il Vado di mister Solari e l’Imperia di mister Ascoli. Alla fine è stato 1-0 per gli ospiti, una vittoria di misura firmata dalla stoccata su rigore di Aperi che ha permesso ai rossoblù di allontanare la pericolosa e poco gradita zona playout.

Nel post partita non sarebbero potute mancare le dichiarazioni proprio del tecnico di Capra e compagni, allenatore dimostratosi molto soddisfatto per l’epilogo della gara odierna il quale ha dichiarato: “Costantini è un giocatore in grado di interpretare benissimo oltre al proprio anche il ruolo di trequartista. Questo campo non fa sicuramente al caso delle sue caratteristiche, posso però svelare che in futuro potrebbe nuovamente essere impiegato in quel ruolo, è capace di adattarsi praticamente ovunque”.

In seguito il tecnico ha poi messo in chiaro come lui ed i suoi non abbiano mai guardato la classifica nemmeno in occasione dei turni precedenti, questo perchè consapevoli di aver messo in campo delle prestazioni di alto livello nonostante ciò che potesse sembrare dai risultati ottenuti. “La squadra ha sempre risposto come da richieste. È ovvio che i pareggi sono stati tanti, se però penso a Borgosesia con quel gol annullato al 90′ mi rendo conto che in realtà la vittoria ce l’eravamo presa sul campo, poi ci è stata negata. Anche i legni e quindi una buona dose di sfortuna ci hanno penalizzato, ma non posso che essere contento dell’ottima rosa che ho a mia diposizione”.

È terminata in questa maniera l’intervista ad un raggiante Matteo Solari, mister adesso pronto a concentrarsi sulla sfida che domenica vedrà il Vado affrontare l’Asti al Chittolina in un’altra gara davvero cruciale per il prosieguo stagione dei rossoblù.