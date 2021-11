Vado Ligure, l’Anpi ricorda i caduti partigiani e antifascisti dei rastrellamenti del 1944

Vado Ligure. A partire dal pomeriggio di mercoledì 24 novembre, le sezione Anpi del vadese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ricorderanno tramite una serie di iniziative i caduti partigiani e antifascisti dei rastrellamenti avvenuti 77 anni fa.

Mercoledì 24 novembre si terrà la tradizionale fiaccolata alle Rocche Bianche, in frazione Segno. Il ritrovo è previsto per le 17.30 presso la Soms “Pace e Lavoro” della Valle di Vado. Alle 18 si partirà alla volta delle Rocche Bianche, dove alle 18.30 Giuseppe De Grandi, il partigiano Tuono, presidente onorario della sezione Anpi di Vado Ligure, terrà un discorso di commemorazione e rievocazione di quanto accaduto in quei terribili giorni. Al ritorno, previsto per le 20, presso la Soms della Valle di Vado verrà offerta, come da tradizione, pizza e farinata a tutti i partecipanti alla fiaccolata.

Venerdì 26 novembre gli studenti della scuola primaria “G. Bertola” della Valle di Vado incontreranno il partigiano Tuono. Parteciperanno all’incontro l’Anpi della Valle e il sindaco Monica Giuliano.

Domenica 28 novembre alle 9.30 presso la chiesa di Nostra Signora della Pace nella Valle di Vado si terrà una messa in suffragio di tutti i caduti. A seguire, alle 10.15, partenza per il cippo ai caduti Sacco e Bertola. Orazione ufficiale al cippo di Giada Aragno, studentessa dell’Università di Genova. Alle 12.45 è previsto, su prenotazione, un “pranzo partigiano” alla Soms della Valle di Vado.

Per partecipare alle manifestazioni sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass.