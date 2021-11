Vado Ligure, gli studenti incontrano un partigiano in memoria dei caduti dei rastrellamenti

Vado Ligure. In occasione delle celebrazioni in memoria dei caduti nei rastrellamenti del ’44-’45, Giuseppe De Grandi, Partigiano Tuono, classe 1927, il 26 alle alle ore 11 incontrerà gli alunni della Scuola “G. Bertola” per condividere la sua esperienza con i ragazzi. Ad accompagnarlo, il Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e una delegazione della Sezione ANPI della Valle di Vado rappresentata dal presidente Sergio Verdino.

“La presenza di ANPI nelle scuole è un impegno fondamentale”, racconta Piera Murru, attuale Presidente della Sezione di Vado Ligure. “L’emergenza COVID-19 ha in parte impedito gli incontri con i ragazzi. Abbiamo cercato di sfruttare la DAD e gli incontri online per continuare questa collaborazione, ma non è stato facile. Incontrarsi a distanza non è la stessa cosa: diventa difficile trasmettere tutto quell’aspetto umano ed emozionale che è alla base dei racconti di una persona così speciale come il nostro Pino De Grandi. Lo stesso Pino ha insistito a lungo perché potesse tornare a confrontarsi con i ragazzi. Siamo contenti che, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si sia potuto renderlo possibile”.

“La Memoria dev’essere persistente. Non si può fermare. L’attualità ci dimostra che la strada da percorrere è ancora lunga. Partire dai ragazzi diventa un passo imprescindibili”, conclude.