Vado FC. Mister Solari: “La forza di una squadra si misura non quando cade, ma quando si rialza”

Vado Ligure. Nella nona giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado è crollato 5 a 0 in casa del Novara.

Una partita indubbiamente condizionata dall’espulsione a metà primo tempo del centrale difensivo Pantano (sul risultato di 1 a 0), che ha lasciato i rossoblù in dieci uomini per più di un’ora.

Dall’altra parte un Novara sugli scudi, abile a concretizzare al massimo tutte le oppurtinità create, chiudendo di fatto la sfida già nella prima frazione.

Il commento dell’allenatore del Vado, Matteo Solari. Mister, oggi giornata da dimenticare. Primo tiro loro, 1-0.

Si fa male il vostro playmaker Costantini, due minuti dopo restate in dieci uomini. Secondo tiro effettivo dei rivali nello specchio, 2-0. Terzo tiro nello specchio, 3-0. Cosa si può dire?

“Beh, dopo una partita del genere c’è poco da dire. Abbiamo giocato contro una squadra composta da giocatori di livello assoluto per la categoria. Nei primi venticinque minuti abbiamo tenuto anche bene il campo, poi la loro qualità, complice l’espulsione, ha messo a nudo i nostri difetti”.

Quali differenze rispetto alla trasferta di Casale Monferrato? Dove in condizioni relativamente simili, giocando in dieci l’ultima mezz’ora contro un avversario altrettanto quotato, avevate trovato il pareggio (1-1)?

“Parlando anche col loro direttore sportivo, è stata una partita perfetta da parte loro. Erano sicuramente “arrabbiati” dopo il pari contro il Sestri Levante nell’ultimo turno e hanno messo quella foga e determinazione in più, che probabilmente quest’anno non avevano mai avuto. Il Novara ora inizia ad avere una fisionomia di squadra; se li prendevi un mese fa era magari un altro discorso. La sensazione è stata quella di trovarci davanti a una squadra che sta prendendo realmente consapevolezza dei propri mezzi e l’andamento della partita ha permesso di esaltarla. Al netto dell’espulsione, oggi ci hanno impedito di fare la gara che volevamo fare”.

Uniche note positive, il rientro dei lungodegenti Anselmo e Brondi. Due ragazzi infortunati dai nastri di partenza. Di fatto, oltre al nuovo arrivato Lazzaretti, saranno due “nuovi acquisti”. Come si inseriranno e come reagirete e questo pesante k.o.?

“Senz’altro. Oggi si abbassa la testa, si fa un’analisi di coscienza e ci si rialza subito. La forza di una squadra e di un gruppo si misura non in quante volte cade, ma in quante si rialza”.

L’allenatore dei rossoblù chiude:

“Noi oggi siamo caduti malamente, ma avremmo la possibilità di rialzarci e fare vedere le nostre qualità. Già mercoledì in Coppa Italia (contro la Sanremese) e sicuramente domenica prossima (in casa col Gozzano), daremo il meglio. Siamo tutti feriti da questa prestazione e dalla brutta sconfitta, ora tocca a noi dare delle risposte importanti. E sono sicuro che andremo a riprenderci i punti in classifica che meritiamo“.