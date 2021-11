Uscito “Io Amo”, il libro del cantautore alassino Franco Fasano: 40 anni di storia della musica italiana

Alassio. Uscito da pochi giorni, “Io amo” documenta e racconta la sorprendente vita del cantautore alassino Franco Fasano. Il libro edito da D’IDEE è curato da Massimiliano Beneggi, critico di musica e teatro che, attraverso un linguaggio scorrevole e coinvolgente, fa notare come dentro ad ognuno di noi ci siano un po’ delle canzoni di Franco Fasano. Il titolo “Io Amo” è stato scelto da un famosissimo brano composto dal cantautore alassino per Fausto Leali.

Un libro che racconta la carriera, il percorso e le canzoni di uno dei più poliedrici poeti musicali della nostra storia. Un vero e proprio viaggio tra le diverse epoche, attraverso cambiamenti sociali che hanno imposto anche modi differenti di ascoltare la musica, senza mai privarci del gusto di viverla. Per la prima volta Franco Fasano ripercorre la sua lunga carriera fatta di sorprendenti retroscena e importanti incontri con gli interpreti delle sue canzoni (Bruno Lauzi, Mina, Mia Martini, Massimo Ranieri, Franco Califano, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Al Bano e tanti altri) e scoperte straordinarie come Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (Il Volo).

Abbiamo sentito Fasano ai microfoni di IVG.it. Ecco cosa ci ha raccontato.

Arrivato anche per te il momento dei bilanci?

“Per me più che di bilanci parlerei di sbilanci, perchè pur non avendo un nome noto da urlo, sono stato convinto da un grandissimo critico televisivo e teatrale 36enne a sbilanciarmi, lui si è reso conto che la maggior parte delle canzoni che sentiva fin da bambino erano firmate da me. Complice il lockdown ho accettato di scrivere questo libro. Una collaborazione proficua ed interessante che ha prodotto non un’intervista, ma un docu-libro”.

Conferma e racconta Massimiliano Beneggi: “Quando proposi questo progetto a Franco, non immaginavo nemmeno io una ricchezza di storie e personaggi come quella che è emersa e che in Italia in pochi possono vantare. Gli interpreti possono raccontare quello che tutti conosciamo, ma il modo e i luoghi in cui nascono le canzoni sono segreti che conosce solo chi le scrive. “Io amo” non è solo un’autobiografia raccontata in prima persona da un cantautore intenso e sensibile come Fasano, ma è la condivisione di emozioni che hanno dato origine a brani che sono ormai attaccati alla nostra pelle. Una testimonianza di vita che i lettori scopriranno appartenere in qualche modo a tutti loro: la musica fa anche questo”.

Nel tuo libro racconti attraverso tutti i passaggi della tua lunga carriera uno spaccato di quello che è accaduto in 40 anni di musica italiana…

“Diciamo così. Ho compiuto 60 anni e seguo la musica da sempre e la seguiva anche mio padre fotografo, a cui ho dedicato il libro. ‘Io amo’ si presenta anche come un racconto innovativo nella sua struttura: un libro che ‘gira a 33 capitoli’ da ascoltare e leggere anche in digitale con fotografie d’epoca e scatti di mio padre. Un libro da consultare oltre che da leggere. Ogni capitolo avrà infatti un QR code che rimanderà a una serie di immagini con cui approfondisco passaggi importanti della mia carriera”.

Crediti: Gari Wyn Williams

Nonostante la tua lunga carriera ritieni di non essere famoso. Quanto il tuo essere ligure ha contribuito ad andare più sui contenuti che sull’immagine?

“Non mi sento schivo, ma uno che ‘non se la mena’ come facciamo noi liguri, ma sono di carattere aperto, mi sento ligure, ma mio padre era pugliese e mia madre valdostana e ne parlo nel capitolo iniziale del libro”.

Il ligure non ti ferma per strada per chiederti un autografo?

“Ma il ligure ti saluta con un sorriso e ti chiede come stai e l’autografo è quello. Questo libro non è tanto di bilanci o per dire: ‘guardate che cosa ho fatto’, ma è per dare voce agli autori come me, alcuni sconosciuti o dimenticati che però hanno lasciato il segno con canzoni intramontabili che sono entrate nelle case degli italiani. Molti pensano ad esempio che ‘Io Amo’ l’abbia scritta soltanto Toto Cutugno, questo libro mette con amore, non come rivalsa, i puntini sulle i, ma io non dico che Cutugno si è dimenticato quando andava in televisione di fare il mio nome come autore, ma invece che se non ci fosse stato Cutugno quella canzone probabilmente sarebbe restata in un cassetto insieme alle tante che ho”.

“Il libro si chiama così perchè è la canzone più famosa, ma anche perché è il mio modo di vedere le cose. Nel libro faccio il nome di tanti produttori, musicisti, coristi che hanno lavorato con me e che hanno dato lustro alle mie composizioni che poi le hanno fatte diventare dei successi”.

La copertina del libro

Componi di notte o di giorno? E perchè non sei noto come meriteresti?

“Compongo quando mi viene l’ispirazione. C’era Lauzi che ad una giornalista che gli chiedeva perchè componeva solo canzoni tristi lui aveva risposto: ‘perchè quando ero allegro uscivo’. Per me scrivere musica è una necessità. Io non ho mai smesso di cantare, mi sono molto dedicato alla musica per l’infanzia, ho scritto quasi 100 canzoni per Mediaset di cui una novantina cantate da Cristina D’Avena”.

Ormai lo spazio anche in tv è dominato dai talent, quasi uniche opportunità per emergere?

“I talent hanno occupato tanto spazio in televisione, ma questi ragazzi se no dove vanno? Non era così ai miei tempi, per uscire con un disco avevi uno staff di persone che prima ti faceva lavorare in studio e quando eri pronto poi venivi pubblicato. Ora scelgono i ragazzi e se funzionano poi anche in pochi giorni producono i loro dischi. Io non sono contro i talent anche se spiace che non ci sia spazio in tv anche a chi ha una storia, ogni tanto fanno trasmissione sporadiche, ma lo spazio è poco”.

Avendo però una vita discreta senza scandali è difficile uscire sui giornali. Non hanno materiale?

“I media mi hanno conosciuto più come autore che come interprete, per questo vengo inquadrato in quel modo e probabilmente per questo mi invitano poco in televisione. Ma ho un aneddoto simpatico. Dovevo uscire con un singolo quando avevo a 18 anni e mi aveva preso sotto la sua ala il grande Luigi Albertelli, lui aveva proposto a mio padre di dire che ero il figlio di Amanda Lear. Mio padre si mise a ridere e naturalmente lo scoop non ci fu. Stiamo parlando di oltre 40 anni fa ed Albertelli era un grande, davvero avanti con i tempi “.

Rivela Marco Sacco, l’editore che ha sposato da subito il progetto: “Ma dimmi dove sei… così ogni tanto mi oriento… Al primo ascolto del brano di Fasano, quel Sanremo del 1989, mi innamorai di quella canzone, così classica nella linea melodica e così innovativa nella scrittura e nell’interpretazione. Mai avrei immaginato, dopo 30 anni, di diventare amico di Franco prima ed editore della sua biografia poi. Ma la vita spesso sorprende e i lettori scopriranno quanti incontri meravigliosi ci siano dietro a molte canzoni divenute parte della nostra storia e della nostra cultura musicale. Franco è uno degli autori più fecondi e talentuosi della nostra musica e questa biografia permetterà di conoscerlo in tutte le sue sfaccettature”.