Uomo si butta in mare e perde i sensi: trasportato d’urgenza al San Paolo

Varazze. Soccorso in mare nel primo pomeriggio di oggi: un uomo, per cause ancora da chiarire, si sarebbe buttato in mare a Varazze fino a trovarsi in seria difficoltà. Per un probabile malore, l’uomo ha infatti perso i sensi.

Lanciato l’allarme, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi che si è occupata di portare l’uomo a riva e prestare le prime cure.

Le condizioni del ferito si sono rivelate fin da subito gravi, per lui è stato disposto un trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona.