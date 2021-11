Università di Genova, dal secondo semestre lezioni in presenza al 100%

Liguria. A partire dal secondo semestre le lezioni all’Università di Genova torneranno in presenza per il 100% degli studenti. A confermarlo definitivamente è il rettore Federico Delfino intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico al teatro della Corte.

“Le situazione pandemica vede in questo momento un aumento dei contagi ma anche numeri contenuti a livello di ricoveri, quindi è sotto controllo e il Governo sta prendendo le misure adeguate – spiega il rettore -. Noi abbiamo deliberato di tornare al 100% in presenza, quindi confermo questo orientamento sicuramente per il secondo semestre, auspicando anche una regressione dei contagi legata alle nuove misure”.

Dal punto di vista dei controlli e delle misure di sicurezza non ci saranno cambiamenti significativi: “I protocolli già oggi contemplano tutte le casistiche – prosegue Delfino -, c’è un processo di verifica del personale e degli studenti a campione, come previsto dalla normativa di legge, quindi continueremo in questo modo. Devo dire che c’è anche molto senso di responsabilità da parte della comunità accademica e degli studenti”.

Nel frattempo, a pochi metri dalla cerimonia di inaugurazione, la protesta di una ventina di studenti contro il green pass obbligatorio: “È la morte dello Stato di diritto, siamo discriminati per motivi politici”. Laconica la risposta del rettore Delfino: “In questo ruolo rappresento la cultura e la scienza pro tempore. Oggi la cultura e la scienza lanciano messaggi inequivocabili: il vaccino protegge dal virus e ci farà uscire dalla pandemia. Invito tutti a riflettere e ad avere alto senso civico”.

Per il resto il vertice dell’ateneo genovese traccia un bilancio positivo: “Abbiamo avuto una buona risposta da parte degli studenti e delle famiglie che hanno capito il valore di questa università. Sono numeri in crescita, è un ateneo che racchiude circa 34mila studenti. Oggi il mondo della formazione è fondamentale per svilupparsi a livello professionale ma anche di percorso di vita”.

Mesi decisivi anche per partire con l’iter che porterà l’ex facoltà di Ingegneria a trasferirsi agli Erzelli: “È un progetto che risale ormai a 15 anni fa, la nostra Scuola di ingegneria di cui oggi festeggiamo il 150esimo necessita di una sede adeguata. Abbiamo trovato, grazie all’impegno del Governo, della Regione e del Comune una quadratura sull’aspetto economico finanziario. Oggi si tratta di diventare operativi e nel 2022 non ho dubbi che l’Università di Genova lo sarà“, conclude Delfino.

“In questo periodo di grande emergenza ci siamo accorti di quante professionalità sono mancate al nostro sistema e di quanto conti quindi la programmazione di quelle professionalità. Costruire un’aula, costruire un ospedale o un’infrastruttura è importante, ma è ancora più importante che poi quell’infrastruttura formi le persone nelle professioni che servono al Paese. È quello in cui ci dobbiamo impegnare in futuro. Così come è importante formare le professionalità che serviranno al Paese anche nei prossimi anni: oggi viviamo una situazione paradossale in cui c’è da un lato una disoccupazione ancora elevata e, dall’altro, mancano professionalità che non si trovano sul mercato, impedendo al paese di crescere quanto vorremmo. Questa è la responsabilità dell’Università che dopo la pandemia è tornata con la voglia di emergere ed eccellere”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.

“È un piacere vedervi qua e vedere che riapriamo l’Anno Accademico dell’Università, che è tornata in presenza dopo tanto tempo passato invece purtroppo a fare i conti con il Covid che è ancora tra noi ma grazie a quello che è stato fatto e al vaccino che ci sta proteggendo fa un po’ meno male e ci consente di essere qui. Ringrazio il Rettore Delfino con cui abbiamo tanti progetti in corso che speriamo di portare a compimento grazie anche alla straordinaria epoca che si è aperta nel Paese con la ripresa e il Pnrr, quell’effervescenza che tutti viviamo e segue naturalmente i momenti più cupi del genere umano”.

Il presidente Toti ha poi rivolto alla platea “una raccomandazione, perché abbiamo capito più che mai, o forse lo davamo per scontato, quanto sia importante il ruolo delle Istituzioni educative in questo paese. Gli scienziati che hanno studiato all’Università hanno inventato il vaccino che oggi ci consente di guardarci in faccia e tornare ad un’educazione nelle aule che non significa solo didattica con dati da imparare ma anche conoscenza del proprio compagno di banco, del proprio istituto e dei propri professori. Quindi buon anno accademico e speriamo – conclude Toti – sia la ripartenza in presenza non solo dell’Università ma anche di questo Paese, in presenza fisica e anche di progetti ambiziosi”.