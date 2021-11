Unione Industriali Savona, Agnese Bellini (TPL Linea) presidente sezione Trasporti

Savona. Soddisfazione da parte di TPL Linea per la nomina decisa dall’Unione Industriali di Savona della nuova presidente della sezione Trasporti: Agnese Bellini, avvocato e membro del Cda dell’azienda di trasporto savonese.

“Una nomina certamente importante in un momento decisivo e di svolta per il trasporto pubblico locale, sia per il rinnovo del parco mezzi in un’ottica green quanto per il futuro del settore nella provincia savonese, con l’ormai prossimo affidamento in house del servizio” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

Specializzata in diritto societario, oltre che in materia giuslavorista e commerciale, sarà lei alla guida del trasporto savonese per l’Unione Industriali, nell’ambito della composizione dei vari organi per il quadriennio 2021-2025 con la nuova presidenza di Angelo Berlangieri.

“Una nomina in grado di affrontare le sfide future che attendono il settore –aggiungono i vertici di TPL Linea -. Le aziende di trasporto locali sono state duramente colpite dalla crisi legata alla pandemia, ma nonostante le difficoltà si sono concretizzati significativi interventi aziendali sul parco mezzi e i servizi, come per il trasporto scolastico”.

“Il riparto dei fondi previsti dal Pnrr destinato alla mobilità sostenibile e al trasporto green rappresenta una opportunità storica per lo stesso trasporto pubblico locale savonese. Un sistema di trasporto efficiente e funzionale al territorio di riferimento è sempre più essenziale per tutto l’asset economico della nostra provincia e per lo stesso tessuto produttivo”.

“Ora, dopo le proroghe per l’emergenza Covid, l’obiettivo è quello di completare l’iter per l’affidamento in house del servizio entro il 2022, il primo passo, con il nuovo Statuto, è già stato fatto, ora è necessario proseguire nel percorso avviato con un piano industriale di rilancio e modernizzazione, a tutela dei dipendenti e di tutta l’utenza” concludono il presidente Simona Sacone e il direttore Giovanni Ferrari Barusso.