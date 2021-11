Ponente. “Il mese di ottobre ha visto confermato un trend di grande ripresa turistica per il savonese e la Liguria tutta. Si tratta di un segnale che dimostra come stiamo andando verso una destagionalizzazione del turismo”. A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, soddisfatto degli ultimi numeri registrati per quanto riguarda i flussi turistici sul nostro territorio.

“La Regione Liguria continua a investire per andare in questa direzione – sottolinea il governatore ligure -. In questi giorni, ad esempio su tutte le reti televisive nazionali e su tutte le reti del web sta circolando la nuova campagna pubblicitaria sulla Liguria, segno che vogliamo uscire, come abbiamo detto più volte, dalla strettoia del turismo estivo per ampliare la nostra offerta all’intero anno, e i numeri dimostrano come ci stiamo riuscendo”.

“Savona è una delle provincie con numeri più grandi per quanto riguarda i flussi turistici di tutta la regione – aggiunge l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino -. Per fare promozione ci stiamo occupando delle grandi fiere adesso che sono ricominciate in presenza: siamo andati a Rimini, a Londra, andremo a Cannes alla fiera del lusso, andremo a Milano e a Berlino, e andremo anche a Dubai”.

“In mezzo a tutto questo vogliamo riportare il Giro d’Italia in Liguria – tiene a dire Berrino – perchè sappiamo che la gara ciclistica è una grande promozione per il territorio in quanto seguito in tutto il mondo da milioni di persone, non solo ciclisti. Quest’anno siamo già andati in questa direzione con la Milano-Sanremo. E’ un’occasione per portare qui anche il turismo ciclistico, con grandi livelli di ritorno e indotto per il nostro territorio”.

Il presidente ligure, infine, tiene a ricordare: “L’anno scorso, in questo periodo, eravamo chiusi in casa ad affrontare una malattia, mentre oggi grazie ai vaccini e nonostante la circolazione del Covid torni a preoccupare l’Europa, in Liguria la pressione sugli ospedali resta sotto il 10% di quella dell’anno scorso e sotto i livelli di guardia. La campagna vaccinale ha dato un bel punto alla nostra libertà”.