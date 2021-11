Treni, modifica circolazione per lavori fino a Ventimiglia. Pendolari: “Gravi conseguenze per chi viaggia per lavoro o studio”

Savona. Sono state definite “gravi conseguenze” quelle di alcuni pendolari che sono soliti prendere il treno, per lavoro o studio, nella fascia mattutina tra le 7 e le 8 tra Savona e Ventimiglia. Da lunedì 8 novembre a venerdì 10 dicembre verrà infatti modificata provvisoriamente la circolazione dei treni nella tratta La Spezia-Ventimiglia a causa di lavori straordinari nelle stazioni di Monterosso e Corniglia.

Come confermano da Trenitalia, il treno 32118 proveniente da La Spezia e diretto a Ventimiglia verrà spostato di orario. “In una fascia di orario che deve garantire lo spostamento dei pendolari, per motivi di lavoro e di studio, il servizio viene drasticamente peggiorato tramite la previsione di un treno a 61 minuti da quello precedente (treno Reg 32108 in partenza da Savona ore 8.11, e treno Reg 3358 ore 7.10) , contro i 35 minuti odierni (Reg 12310 delle ore 7.45 da Savona)” specificano i pendolari interessati.

Secondo questa previsione, per i pendolari c’è anche “il rischio di assembramenti nell’ora in cui lavoratori e studenti devono utilizzare il mezzo pubblico”.

“La situazione appare ancora più assurda se consideriamo che la modifica di orario prevede due treni a distanza di 17 minuti in una fascia oraria meno frequentata (Reg 32108 da Savona alle 8.11 e Reg 3360 da Savona alle 8.28) – continuano i pendolari -. Nel rilevare che tale modifica provvisoria si sarebbe potuta gestire con maggior attenzione nei confronti di chi utilizza il servizio pubblico nelle fasce orarie ‘di punta’, ci troviamo a dover affrontare una situazione di disservizio sia in termini di orario, che in relazione al maggior rischio per la salute dei viaggiatori in considerazione dell’emergenza Covid-19 tutt’ora persistente”.