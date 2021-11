Treni, inizio settimana difficoltoso per i pendolari: guasto e ritardi sulla linea Genova-Savona

Liguria. Inizio di settimana difficoltoso per i pendolari savonesi e genovesi, specialmente per chi si deve spostare in treno tra il ponente e il centro.

Ritardi di alcuni minuti e soppressioni sono stati decisi da Trenitalia a causa di un guasto tecnico. In particolare il problema è stato registrato all’infrastruttura di Bivio Castelluccio.

I tecnici di Rfi sono intervenuti sul posto per il ripristino del binario che per circa un’ora non é stato utilizzabile. La situazione è stata risolta poco prima delle nove.