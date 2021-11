Trasporti e Green Pass, il 3 dicembre uno “sciopero politico per dire no alle discriminazioni”

Liguria. Uno “sciopero politico per dire no alle discriminazioni”. E’ quello organizzato il prossimo 3 dicembre da Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri e che interesserà l’intero settore della mobilità (autoferrotranvieri, attività e servizi ferroviari, noleggio con conducente Anav).

In provincia di Savona, i lavoratori di Tpl Linea incroceranno le braccia a orari diversi: il personale viaggiante e graduato dalle 10.15 alle 14.15, il restante personale nelle ultime quattro ore di turno; il personale esentato seguirà gli accordi aziendali vigenti.

“Abbiamo deciso di proclamare una prima azione di sciopero per il settore mobilità per dire no alle discriminazioni sui luoghi di lavoro che si stanno verificando in questi giorni, all’indomani dell’estensione dell’obbligatorietà del green pass – spiegano Fabio Milloch (Ugl Autoferro) ed Ezio Favetta (Ugl Ferrovieri) – Sono in atto, infatti, profonde lesioni ai diritti dei lavoratori, insieme a gravi ripercussioni sull’utenza, dovute alle disorganizzazioni aziendali”.

“Abbiamo proposto più e più volte alle Istituzioni ed al Governo di ascoltare i nostri dubbi, le nostre istanze e le nostre proposte, preoccupati come eravamo delle situazioni discriminatorie che si sarebbero andate a creare anche in considerazione della totale autonomia delegata alle aziende per l’organizzazione del servizio: non abbiamo avuto alcun riscontro, neppure l’attenzione di considerare il punto di vista di chi rappresenta il mondo del lavoro, nelle sue declinazioni organizzative, oltre che etiche, morali e sociali” aggiunge Milloch.

“Abbiamo da subito manifestato il nostro dissenso all’estensione di una norma che obbliga, laddove manca un obbligo governativo alla vaccinazione, perché nessuno se ne è voluto assumere la responsabilità diretta – continua Favetta – Inoltre, questa situazione sta creando problemi non solo alla circolazione dei mezzi, ma, paradossalmente, anche ai lavoratori in possesso del green pass: le organizzazioni del servizio si fanno concitate, ricorrendo esageratamente a straordinari e limitando le possibilità di assenza”.

“Per queste motivazioni, per la disorganizzazione che le aziende della mobilità stanno vivendo e stanno facendo vivere al nostro Paese, per i lavoratori Autoferrotranvieri, Ferrovieri e tutto il personale front line che in questi durissimi mesi ha continuato a garantire il diritto alla mobilità dell’intero Paese, per i diritti compressi e negati di ogni lavoratore che va tutelato nelle scelte permesse e garantite dalla nostra Costituzione, sciopereremo compatti il prossimo 3 dicembre 2021, per otto ore nel settore ferroviario e quattro in quello autoferrotranviario e di noleggio”.

In una lettera aperta si legge ancora: “E’ arrivato il momento di scioperare: é evidente che le ricadute ch questa mancata orgarunazione colpiscono sia chi non ha il green pass, sia chi ne in possesso, mettendo in difficoltà anche la comunità di tutti i cittadini che usufruiscono quotidianamente dei servizi di trasporto su gomma o su rotaia. Abbiamo più volte scritto e richiesto ai ministeri competenti in materia di ascoltarci, di convocarci per confronti di merito e per evidenziare le nostre perplessità e contrarietà all’applicazione di una estensione del green pass, che in questo modo risulta profondamente critica, ma non abbiamo mai avuto risposto. Neppure un cenno di riscontro dedicato alle istanze dei lavoratori”.

“L’ atteggiamento indubbiamente politico e strumentale di non ascoltare richieste e proposte che arrivano dal mondo del lavoro ci ha portato a dichiarare questa prima azione di sciopero per evidenziare: le discriminaziononi venutesi a creare tra i lavoratori a seguito dell’obbligatorietà del green pass, andando contro sia ai dettami costituzionali che all’indicazione della Commissione Europea (Risoluzione Europea 2361); la nostra forte richiesta di tamponi gratuiti per tutti i lavoratori, in virtù della sorveglianza sancita sancita dal DL 81/08 per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; la nostra proposta di rimodulare le linee guida mondali sull’applicazione del green pass emanate dalle stesse, poiché il Governo non ha dettato protocolli univoci, creando diversità di regole tra le aziende che spesso vanno oltre dettami di legge; il peggioramento delle condizioni lavorative por i lavoratori che sono in possesso di green pass: negazione della concessione di ferie, riorganizzatone quotidiana dei turni di lavoro, richiesta elevata di lavoro straordinario per sopperire alle mancanze di personale determinate dalle regole del green pass; le ripercussioni negative nella vita di tutti i giorni di lavoratori e cittadini che usufruiscono dei mezzi di trasporto, i quali stanno quotidianamente subendo molto soppressioni o variazioni di orario in seguito della carenza di personale generata dall’obbligo del green pass; la volontà di far tornare le nostre aziende ad avere come obiettivo principale l’erogazione di servizi di trasporto pubblico, locale e Ferroviario, tutelando lavoratori ed utenza, senza diventare ‘controllori’ per lo Stato”.

“Dubitiamo ancora una volta dell’efficacia delle modalità di questo provvedimento, ricordando uno dei tanti controsensi: l’obbligo per alcuni lavoratori (autobus, metropolitana e trasporto regionale ferroviario) ad avere il green pass in luoghi dove il certificato verde non è richiesto agli utenti dei servizi. Riteniamo, come più volto ribadito ad aziende ed istituzioni, il vaccino come una delle soluzioni per uscire dalla pandemia, ma riteniamo anche che in caso debba essere il Governo ad assumersi l’eventuale responsabilità in merito obbligatorietà, non le modalità organizzative del lavoro”.

“Altresì consideriamo illegittimo ed irricevibile che i luoghi di lavoro diventino laboratori per creare obblighi surrettizi, che costringano i lavoratori a fare una scelta gravata di un costo alto od importante, che discrimina ancora e più profondamente, quale la perdita del salario o costrizione a pagare tamponi por poter svolgere il proprio lavoro, andando contro ai valori costituzionalmente riconosciuti per assicurare ai