TPL Linea: torna il “TeatroBus” per gli spettatori del Chiabrera

Savona. Torna un altro servizio di TPL Linea che era stato interrotto solo a seguito dell’emergenza pandemica. Dal prossimo 30 novembre, con la riapertura della stagione 2021-2022 del teatro Chiabrera di Savona, sarà attivo nuovamente il “TeatroBus” dell’azienda di trasporto savonese.

Il servizio è dedicato agli spettatori del teatro Chiabrera e si snoda su quattro differenti percorsi:

– Da Albisola Superiore, lungo la via Aurelia e fino al teatro;

– Da Albissola Mare (Loc. San Benedetto), fino all’Ospedale Valloria, via Visca, p.zza Amendola per arrivare al teatro;

– Da Legino per Valleggia, Zinola, via Nizza, c.so Vittorio Veneto e teatro;

– Da p.zza Brennero, La Rusca, Lavagnola, via Don Minzoni, Stazione FS, c.so Tardy & Benech, teatro.

L’elenco completo delle fermate e dei relativi orari di partenza e di transito verrà affissa su tutte le fermate interessate dal servizio di trasporto (SERVIZIO TEATROBUS STAGIONE 2021-2022).

Il TeatroBus si effettuerà nei giorni previsti dal calendario delle rappresentazioni teatrali del Chiabrera e precisamente:

– 30 novembre 2021;

– 1 – 2 – 11 – 12 – 13 – 15 dicembre 2021;

– 11 – 12 – 13 gennaio 2022;

– 1 – 2 – 8 – 9 – 10 febbraio 2022;

– 1 – 2 – 3 – 15 – 16 – 17 marzo 2022;

– 5 – 6 – 7 aprile 2022.

L’orario del ritorno sarà, invece, in funzione alla chiusura degli spettacoli in cartellone.

Il TeatroBus attenderà gli spettatori all’uscita del teatro per ricondurli alle fermate di partenza.

“Siamo davvero felici di aver riattivato il servizio di trasporto per il pubblico teatrale e la nuova stagione del Chiabrera. Un segnale di ripartenza importante per la città e tutta la provincia quello di poter tornare nei teatri, così come nei cinema e altri luoghi pubblici” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Non appena è stata definita la programmazione del teatro Chiabrera e della necessità di un servizio di trasporto ad hoc per gli spettatori e agevolare l’arrivo e l’uscita del pubblico, ci siamo attivati per ripristinare il servizio dedicato con diversi collegamenti”.

“Un altro risultato di TPL Linea nella prospettiva di un vero ritorno alla normalità con una offerta completa e servizi aggiuntivi e settoriali sempre più importanti nel quadro gestionale della mobilità urbana” concludono i vertici di TPL Linea.

(Per ulteriori informazioni TPL ha messo a disposizione degli utenti il numero 019 2201231).