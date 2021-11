TPL Linea: possibili disagi per lo sciopero Ugl del 3 dicembre

Savona. Avviso al pubblico e per l’utenza del trasporto pubblico locale nel savonese.

TPL Linea informa la spettabile clientela che, a causa dello sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale dal sindacato Ugl, con adesione a livello regionale, per la giornata di venerdì 3 dicembre i servizi di questa azienda potranno subire alcuni riduzioni.

Lo sciopero del personale sarà di 4 ore, dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

Saranno garantite le fasce orario di maggiore flusso e necessità, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato, sulla base dell’adesione dei dipendenti di TPL Linea.

L’azienda di trasporto savonese si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero.

TPL Linea ricorda inoltre l’orario fino al 5 dicembre, aggiornato e modificato in relazione all’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro che ha coinvolto gli autisti dell’azienda. La situazione del personale viaggiante è costantemente monitorata per arrivare ad una stabilizzazione definitiva ed un effettivo ritorno alla normalità del servizio di trasporto pubblico locale in provincia di Savona.

Previste ancora alcune soppressioni che riguardano la linea 1, le linee 2 e 2/, la linea 4, la linea 5 e la linea 6/ (compresi i festivi).

Al seguente link il nuovo prospetto settimanale: https://www.tpllinea.it/wp-content/uploads/2021/11/CORSE-SOPPRESSE-NO-GREENPASS-dal-08-11-al-21-11.pdf, con l’invito a seguire gli aggiornamenti di TPL Linea nei prossimi giorni.