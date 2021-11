Tpl, fondi dal Pnrr. Toti e Berrino: “Rinnovo parco mezzi per mobilità green”

Liguria. Il trasporto pubblico locale al centro degli investimenti grazie al Piano di Ripresa e di Resilienza nell’ottica di una mobilità “green” e sostenibile. Lo hanno ribadito il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale Gianni Berrino.

“Risorse per il rinnovo del parco mezzi del trasporto ligure che, grazie al PNRR, sarà favorevole alle aziende extraurbane e consentirà, nei prossimi anni, uno straordinario piano di restyling della flotta secondo le più moderne tecnologie per mitigare l’impatto ambientale”.

Regione Liguria si è inoltre impegnata anche nella prossima legge di bilancio ad attuare una modifica del riparto, così come previsto nel programma dei trasporti approvato nel 2017, alla luce della conclusione degli affidamenti in house di tutti i bacini di trasporto.

Nel savonese è in corso l’iter per l’affidamento in house del servizio a TPL Linea.

In attuazione del Pnrr c’è stato nei giorni scorsi il via libera al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi per interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa e per l’acquisto di autobus e mezzi non inquinanti.

Sempre a sostegno del trasporto pubblico locale, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa allo schema di decreto che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome 450 milioni di euro per i servizi aggiuntivi messi a disposizione nella seconda parte del 2021 per tenere conto delle esigenze conseguenti alla crisi pandemica e per le attività di sanificazione. Questa cifra si aggiunge ai 195 milioni di euro assegnati ad agosto a saldo dei servizi aggiuntivi programmati per i primi sei mesi dell’anno e come anticipazione per i servizi aggiuntivi forniti da luglio a dicembre.