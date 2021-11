Torna il maltempo, è di nuovo allerta gialla per temporali sul levante savonese

Liguria. Dopo un giorno di tregua è previsto per domani il ritorno della perturbazione, almeno sul centro e levante ligure. E così, visto il maltempo incombente, Arpal ha diramato nuovamente una allerta meteo per temporali: sarà gialla sulla costa savonese tra Spotorno e Varazze domani dalle 6 alle 18.

La comunicazione è stata pubblicata sul portale AllertaLiguria poco prima di mezzogiorno. Al momento l’allerta gialla riguarda solamente i bacini piccoli e medi delle zone B (il centro della regione), C ed E (levante). Per domani, infatti, è prevista una “alta probabilità di temporali forti o organizzati”. La perturbazione dovrebbe invece “risparmiare” le zone A e D, quindi gran parte della nostra provincia (la costa da Andora a Noli e l’entroterra).

Un nuovo passaggio perturbato interesserà la Liguria, con una fase prefrontale al mattino e il transito del fronte vero e proprio nel pomeriggio, momenti intervallati da un’attenuazione delle precipitazioni, che saranno diffuse, di intensità moderata, con cumulate fino a elevate sul levante. Avremo venti di scirocco sul levante e da nord sul ponente, con una linea di convergenza, che favorisce innesco di temporali più probabili sul centro levante: qui le precipitazioni potranno verificarsi con alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti e/o organizzati. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI METEO DI DOMANI.

Il mare quest’oggi è in scaduta, con mareggiata ancora sul levante, e raffiche di vento a 70/80 km/h. Ecco l’avviso meteorologico emesso questa mattina dal Centro Funzionale Meteo Idrologico con la descrizione dei fenomeni previsti:

OGGI MARTEDÌ 2 NOVEMBRE: Venti forti (50-60 km/h) da Ovest/SudOvest su A, con possibili raffiche fino 70-80 km/h in particolare sui capi esposti, localmente forti (40-50 km/h) su parte orientale di C. Mare agitato per onda formata di libeccio (periodo fino a 9 s), con mareggiate sulle coste esposte, specie su parte orientale di B e C.

DOMANI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE: L’arrivo di una nuova perturbazione determina piogge diffuse di intensità moderata su BCE, con cumulate fino a elevate su C, significative su BE. Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e/o organizzati su BCE, bassa probabilità su AD. Esaurimento dei fenomeni in serata a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati da SudEst su C al mattino, localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su B. Mare molto mosso su BC.

DOPODOMANI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE: Residua instabilità nelle prime ore su C. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su parte orientale di C. Mare molto mosso per onda di libeccio.