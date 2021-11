Tirreno Power, la difesa: “Inclusi effetti degli anni precedenti? Azienda nell’impianto dal 2003, lo studio parte dal 2000”

Savona. “Sono stati considerati gli anni 2000 – 2007, ma Tirreno Power ha iniziato a gestire l’impianto nel 2003“. Lo sostiene la difesa al controesame nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo. A rispondere alle domande degli avvocati è stato il dottor Paolo Crosignani, ex direttore di epidemiologia ambientale dell’istituto nazionale dei tumori di Milano.

Molte le perplessità manifestate dagli avvocati. Tra queste anche il periodo preso in considerazione per valutare gli effetti dell’inquinamento sulla mortalità: “Come mai avete incluso nello studio i primi tre anni?“. “Non li abbiamo esclusi – spiega Crosignani – perchè abbiamo supposto che non ci fosse un cambiamento dei livelli delle sostanze inquinanti”.

E la difesa incalza il consulente: “Considerata la rilevanza degli effetti long term dell’esposizione all’inquinamento, quindi anche nel periodo successivo al 2003 gli effetti sanitari potevano dissentire delle emissioni degli inquinanti negli anni precedenti”. Crosignani conferma la teoria riportata dall’avvocato: “Sì. Ma non possiamo sapere a quale periodo imputare determinate conseguenze. Alle ultime o alle prime esposizioni? Le ultime esposizioni possono influire nella misura in cui hanno un effetto ulteriore rispetto alle precedenti“.

Le domande poste all’epidemiologo hanno preso di mira la metodologia della ricerca effettuata dagli incaricati dalla Procura e hanno riguardato la determinazione delle zone di rischio, l’attendibilità dei metodi usati, l’assenza di considerazione per i tempi di esposizione, i margini di incertezza.

“Non è stato valutato il PM2,5“, è stato detto da uno degli avvocati. Immediata la spiegazione di Crosignani che ha spiegato che “è stata considerata la SO2 (anidride solforosa) che ha un comportamento simile al particolato con quelle dimensioni. Ma non solo, abbiamo analizzato il bioaccumulo lichenico che raccoglie tutte le sostanze compresa questa”.

Sul “margine di incertezza dello studio” sottolineato dalla difesa, Crosignani spiega: “Lo abbiamo limitato facendo ripetere il procedimento da un gruppo di ricerca di Torino. Ma non solo, abbiamo usato due metodologie diverse che hanno restituito risultati molti simili“.