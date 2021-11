Teatro, supereroi, incontri musicali, fiere, slow trekking: un originale sabato di eventi in provincia

Il 20 novembre 2007 l’allora ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli annunciò il ritrovamento del Lupercale, una grotta, poi divenuta santuario, in cui i Romani veneravano il dio Luperco (Faunus lupercus), avvenuto durante alcuni scavi ai piedi del colle Palatino. Oggi noi cercatori avventurieri del divertimento possiamo invece “scavare” nell’agenda di IVG.it alla scoperta di preziosi eventi che ci consentano di ritrovare e “venerare” il tanto agognato riposo del fine settimana.

Annig Raimondi e Antonio Rosti porteranno in scena a Savona “Madame Bovary” di Gustave Flaubert, con la scrittura scenica e regia della stessa Raimondi. La storia si consuma in un piccolo mondo, comico nella sua banalità, tremendo nella sua implacabilità. Emma Rouault è diventata moglie di Charles Bovary, medico di provincia e vedovo da poco. Tutta presa da letture sentimentali, fatte in particolare durante la sua educazione in convento, sogna un’esistenza di passioni e avventure e rimane delusa dalla banalità quotidiana del matrimonio.

Sempre a Savona si terrà un evento benefico per sostenere il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo e la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. L’ente sostiene infatti diversi progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Gli ospiti speciali dell’iniziativa saranno i Supereroi per Voi, che s’impegneranno ancora una volta a regalare sorrisi ai bambini che vi prenderanno parte e ai giovani che hanno bisogno di aiuto, ovviamente con i loro costumi e la loro allegria.

Ad Albenga l’originale premio Cono di Latta sarà consegnato al cantautore ingauno Davide Geddo, che riceverà il “testimone” direttamente da Mario Mesiano, vincitore della scorsa edizione. Cantante “on the road”, come ama definirsi, ha al suo attivo quattro album ricchi di suggestioni e sensibilità. “Non segue mode o cliché preconfezionati ma dà spazio alle sue parole e alla sua musica – spiegano gli ideatori del premio – Tra i suoi meriti l’aver dato vita con l’Associazione Culturale Zoo al Festival Su la testa. Lo abbiamo scelto per l’attaccamento alla città, l’impegno nel valorizzarla e le sue qualità di musicista”.

Nell’ambito della rassegna “Quiliano Mercato Natura” si potrà iniziare a fare i primi acquisti natalizi all’insegna delle bontà locali in una fiera in cui le attività associative, formative e di promozione turistica potranno offrire suggerimenti su come migliorare la qualità agroalimentare, l’assetto del territorio e la sua vivibilità in un sistema aperto al turismo esperienziale, diffuso e sostenibile. Non mancheranno laboratori, degustazioni e presentazioni di prodotti locali, come vino, olio, miele, formaggio, zafferano e birre.

A Pietra Ligure prosegue la stagione dedicata allo slow trekking con una formula allargata che prevede nel corso del medesimo itinerario anche passeggiate a cavallo lungo i sentieri dell’immediato entroterra, unendo così sport, natura e benessere. I partecipanti potranno vivere una doppia fantastica esperienza: condurre gli asini durante il percorso e al tempo stesso andare a cavallo, il tutto con la guida e l’assistenza dello staff specializzato. “Trek & Ride” permetterà infatti di vivere un’intera giornata immersi nella natura, con gli animali e all’insegna di un sano e costruttivo divertimento.