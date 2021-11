Tanti messaggi di cordoglio per la morte di Angelo Santin: “Professionale e deciso, come un padre per i suoi ragazzi”

Cengio. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio, dall’Arma dei carabinieri a diverse società calcistiche del savonese addolorate per la tragica scomparsa di Angelo Santin, ex comandante dei carabinieri e allenatore di calcio.

I MESSAGGI

“Nell’esprimere il profondo cordoglio dell’Arma dei Carabinieri verso la famiglia, ricordiamo il Luogotenente Angelo Santin come una persona di grandi principi e valori. Fu un Comandante di Stazione molto attento alle problematiche del personale e alle esigenze del territorio, del quale aveva una vasta e profonda conoscenza; praticò sin da subito il principio di “prossimità” dell’Arma dei Carabinieri verso la popolazione e soprattutto verso gli anziani”, commenta il comandante della Compagnia dei carabinieri di Cairo Montenotte, Riccardo Urciouli.

“Tra le tante onorificenze riconosciutegli, venne insignito “Cavaliere della Repubblica” e medaglia d’argento al valore civile. Fermo, professionale, determinato e deciso, divenne sicuro punto di riferimento dei giovani per la cui formazione e educazione dimostrò sin da subito grande propensione. Era noto da quasi vent’anni nell’ambiente dello sport, che considerava momento di aggregazione e di integrazione sociale. Ed infatti come allenatore di calcio, riuscì ad unire in un’unica squadra, ragazzi e famiglie di nove nazionalità diverse. Da tutti era considerato come un padre, e tutti, così, lo vogliamo ricordare”, conclude il tenente colonnello.

Diversi i messaggi di cordoglio anche dal mondo calcistico. “Purtroppo oggi ci ha lasciato una persona meravigliosa, una di quelle persone che hanno fatto tantissimo per il calcio locale – scrivono dal Plodio – Impossibile non volergli bene, ha dato tutto se stesso per il sociale, in primis durante il suo lavoro, da carabiniere, dove, con le attenzioni di un padre ha cresciuto e corretto moltissimi ragazzi e poi a bordo campo, dove ha saputo trasmettere a tutti i suoi giocatori valori importanti e indispensabili per crescere. Dobbiamo salutarti Angelo, perché il destino ha voluto così, ma non ti dimenticheremo mai, impossibile farlo. Ciao Angelo, fai buon viaggio, sempre con un pallone sotto il braccio. Alla famiglia Santin e all’Usd Cengio vanno le nostre più sentite condoglianze, vi siamo vicini in un momento che avremmo voluto non arrivasse mai!”.

Cordoglio anche della Cairese: “La società tutta si unisce al dolore della moglie Bianca, delle figlie Barbara e Marzia, del giocatore Lorenzo Facello e di tutti i familiari e i cari di Angelo, che ricorderemo sempre come tecnico appassionato che per tanti anni ha cresciuto giovani gialloblù. Ciao Angelo, non ti dimenticheremo!”

Parole di conforto arrivano dalla Carcarese che sulla pagina Facebook scrive: “Ti ricordiamo così, come nella foto, con il sorriso splendente, in mezzo ai tuoi adorati ragazzi. Il campo da calcio è stata per anni la tua seconda cosa, lì hai insegnato a tanti giovani non solo la tecnica ma anche e soprattutto i valori dello sport. La tua missione sociale non si è ridotta al rettangolo di gioco, hai aiutato tanti altri giovani (e non) anche nel tuo ruolo di carabiniere. Sei stata una persona splendida, di cui tutti hanno un bel ricordo. Non sei riuscito a vincere la tua battaglia più importante, ma sappiamo che hai combattuto con tutta la tua grinta, quella che ti ha sempre contraddistinto. Riposa in pace mister, ci mancherai! Da tutta l’Asd Carcarese sentite condoglianze alla famiglia Santin e alla società Cengio”.

Si unisce al dolore della famiglia anche il Santa Cecilia: “Il presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i tesserati dell’A.S.D. Santa Cecilia, addolorati per la scomparsa dell’allenatore Angelo Santin, esprimono ai familiari e alla Società Cengio sentite condoglianze per questo profondo momento di lutto”.

Parole di vicinanza anche dal Millesimo Calcio: “Questa mattina un grande dolore ha scosso tutta la Valbormida. Una persona davvero speciale ci ha lasciato dopo una lunga battaglia. Una persona che ha dato tanto a tutta la comunità valbormidese e che non verrà mai dimenticata. Una persona con un cuore grande e sempre al servizio del prossimo. Ciao Angelo, salutaci il nostro e il tuo amico Edy. La nostra società è profondamente vicina alla famiglia Santin e a tutto l’Usd Cengio”.