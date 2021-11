Agg ore 12.25 L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, con lunghe code sulla via Aurelia.

Agg. ore 9.41 Le operazioni di soccorso si sono concluse ed il traffico è stato riattivato in entrambe le direzioni. L’interruzione della viabilità, tuttavia, ha comportato il formarsi di due “serpentoni di veicoli” in entrambe le direzioni: al momento si segnalano 5 chilometri di coda tra Borghetto e Finale in direzione Savona e 7 chilometri tra Spotorno e Pietra verso la Francia.

Pietra Ligure. Due ambulanze della croce verde di Finalborgo e di Pietra Soccorso, insieme ai vigili del fuoco di Finale Ligure, sono intervenute per un incidente avvenuto in autostrada.

Secondo quanto accertato, il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 8.30 quando due veicoli si sono scontrati tra Finale e Pietra Ligure (al chilometro 64+800) in direzione Francia, all’interno della Galleria Montegrosso.

Una persona è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Tamponamento in A10 tra Finale e Pietra

L’incidente è avvenuto in un punto in cui è presente uno scambio di carreggiata. Pur non avendo interessato direttamente la corsia che muove verso Savona, dunque, il traffico, dunque, risulta interrotto in entrambe le direzioni. Lungo la tratta si registrano già 2 chilometri di coda.

Sul posto anche l’automedica del 118, Polstrada e gli addetti delle autostrade.